Otegi apoya ampliar el estado de alarma: Sánchez sólo necesitaría 10 escaños más para extenderlo

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido este martes la ampliación del estado de alarma tras el 9 de mayo porque sin él, ha avisado, no habrá "seguridad jurídica para tomar decisiones" frente a la pandemia.

EH Bildu es el segundo partido con representación en el Congreso que pide esta ampliación. El primero fue el PNV, que este lunes, a través de el lehendakari Iñigo Urkullu solicitó a Pedro Sánchez la prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo, cuando decae el actual decreto.

Con estas peticiones sobre la mesa, el Gobierno sólo necesitaría 10 votos para sacar adelante la prórroga. A los 155 votos del PSOE y Unidas Podemos, hay que sumar los 6 del PNV y los 5 de EH Bildu. En total, 166 votos, a sólo 10 de la mayoría simple.

Conseguirlos no debería ser tarea complicada para el Gobierno de decidirse la ampliación del estado de alarma. Las opciones son varias, los 13 de ERC, los 10 de Ciudadanos o la suma de otras formaciones, como Más País, Teruel Existe, Coalición Canaria o el PRC.

"Situación muy delicada"

País Vasco es la primera comunidad autónoma que solicita oficialmente ampliar el estado de alarma porque, si no, se vivirá una situación "muy delicada", con problemas jurídicos para mantener las restricciones y una relajación ciudadana.

"No sé cuáles son las razones que pueda tener le presidente del Gobierno español en las circunstancias que estamos viviendo", ha señalado el lehendakari, que ha insistido en que queda menos de un mes para el 9 de mayo y "vamos a tener que seguir conviviendo con la pandemia por muchos meses".

Fue el pasado 6 de abril cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en rueda de prensa que "el objetivo" del Gobierno es "no ampliar el estado de alarma" y "ponerle punto final el 9 de mayo". Sin embargo, no descartó por completo su posible ampliación si empeora la situación epidemiológica en España al matizar poco después que "espero no ampliarlo".

Andalucía y Murcia, a favor

Ante esto, varios presidentes autonómicos se mostraron sorprendidos y críticos con esta afirmación, sobre todo por la falta de instrumentos legales para amparar las restricciones después del 9 de mayo.

Así, algunos presidentes como el andaluz Juanma Moreno ha apostado ya por prorrogar el estado de alarma ante el incremento de la incidencia, sobre todo tras la Semana Santa. De hecho, Andalucía está al borde del riesgo extremo al rozar ya la incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes. "Si la incidencia sigue alta, soy partidario de mantenerlo, al menos, un mes más", dijo la semana pasada en una entrevista en Onda Cero.

También es partidario de su ampliación el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que considera que no prorrogar el estado de alarma es una decisión "precipitada" que se aleja "de cualquier criterio técnico y sanitario".

Sin embargo, su partido, el PP, rechaza por completo su ampliación y ofrece al Gobierno su plan jurídico para mantener las restricciones más allá del 9 de mayo, opción que ha sido rechazada.