Sánchez : "El objetivo es no ampliar el estado de alarma y ponerle punto y final el 9 de mayo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "el objetivo" del Ejecutivo es no ampliar el estado de alarma, cuyo plazo vence el próximo 9 de mayo, y ha apelado a la "cogobernanza" con las comunidades autónomas a partir de esa fecha para hacer frente a la pandemia.

"Queremos que el 9 de mayo sea el punto y final de ese estado de alarma", ha afirmado Sánchez, que no ha descartado por completo su posible ampliación si empeora la situación epidemiológica. "El objetivo del Gobierno es que, una vez vencido el 9 de mayo, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma", ha dicho, para añadir, poco después que "espero no ampliarlo".

El deseo de Sánchez es no ampliar el estado de alarma, tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado 26 de marzo. El presidente quiere que a partir del 9 de mayo las decisiones se tomen, de forma colegiada, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

