Hacienda no ha llamado a las CCAA a falta de 5 días para firmar el reparto de los 7.000 millones a pymes

Las elecciones de la Comunidad de Madrid están impregnando toda la actualidad, y nada parece moverse en la política que se sustraiga a su influencia. Pero si el diablo está en los detalles, la verdad se esconde tras los grandes titulares. ¿11.000 millones para pymes y autónomos con cogobernanza de las CCAA? ¿Dónde están?

El Ministerio de Hacienda todavía no ha llamado a ninguna de las 17 Comunidades Autónomas -tampoco a Ceuta o Melilla- cuando quedan sólo cinco días para tener firmados los convenios para el reparto del paquete de 7.000 millones de euros que le toca a las autonomías. De hecho, los documentos aún se están redactando. Así lo admiten fuentes del propio departamento de María Jesús Montero.

Pero claro, esto también es un tema de campaña electoral. De hecho, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, lamenta que el Gobierno "ya está llegando tarde para evitar el incesante goteo de cierres de negocios y empresas". Fuentes de su departamento confirman que no han recibido ni una sola llamada del Ejecutivo central, a pesar de que "la ley dice que el lunes día 12 que viene tiene que estar firmado el convenio con todas las CCAA".

Javier Fernández-Lasquetty, en su toma de posesión como consejero de Hacienda, junto a Isabel Díaz Ayuso. Chema Moya EFE

Decenas de miles de autónomos y de pequeñas y medianas empresas siguen a la espera de las ayudas directas de 7.000 millones de euros y de los otros 4.000 millones repartidos en dos paquetes distintos, de refinanciación de créditos y de recapitalizaciones. Esos miles millones que hace dos semanas convalidó el Congreso, por un decreto de hace un mes en un Consejo de Ministros extraordinario tras la promesa del presidente al Parlamento de hace más de mes y medio.

Aquella fue la segunda comparecencia de Sánchez para explicar su gestión de la pandemia de las tres comprometidas para que la Cámara le aprobase un estado de alarma de seis meses. Debía ir al Congreso cada dos meses a rendir cuentas... cómo será que el Ejecutivo lleva semanas viviendo políticamente de los diferentes avatares que ha vivido políticamente esta última inyección de dinero a la átona economía española que el próximo miércoles es la tercera y última.

...cuando ya ha anunciado oficialmente que su Gobierno no prorrogará la alarma.

Desde los partidos de la oposición se acusa a Moncloa de ser "una máquina constante de propaganda". Es más, el propio Partido Popular ha denunciado a Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente, por ejercer de jefe de campaña de Salvador Illa en las últimas elecciones catalanas del 14-F. Y de estar haciendo lo mismo ahora con Ángel Gabilondo en las madrileñas.

Ayuso "no bloquea" el dinero

Cuando comenzó la precampaña electoral, en el mitin de presentación de Gabilondo, el presidente Sánchez llegó incluso a culpar a Isabel Díaz Ayuso de haber "bloqueado los 600 millones imprescindibles para la economía madrileña" a causa de su adelanto electoral "pensado sólo por sus intereses partidistas".

Sánchez: "Ayuso bloquea los 600 millones a pymes por su interés personal".

La presidenta madrileña se indignó y le llegó a escribir una carta reclamándole que demostrara esa acusación... sobre todo porque fuentes de Hacienda le habían confirmado a este periódico que esto no era cierto. Y que el dinero llegaría a tiempo "ya que el Ejecutivo madrileño está totalmente operativo hasta el 4-M". Es más, las mismas fuentes oficiales confirmaron que incluso en el momento de entrar en funciones, "como el decreto explica que son partidas finalistas y vienen tasadas, no habrá problema en que un Gobierno en funciones las pueda repartir".

Pero es que ahora en la Comunidad de Madrid ya creen que es igual toda esa polémica, "porque nos vamos a ir a otoño", anticipan. "Es exasperante la lentitud del Gobierno de Sánchez", explican las fuentes de la Consejería de Hacienda madrileña.

"Un salvavidas agujereado"

El propio Lasquetty, en un perfil más bajo que el de Ayuso -en quien el PP centra su campaña electoral-, explica en conversación con EL ESPAÑOL los pormenores: "No sólo es que el Gobierno esté llegando tarde al rescate de empresas y autónomos. Es que además, cuando decida de una vez por todas ponerse manos a la obra, lo que va a hacer es lanzarles un salvavidas agujereado".

El consejero se refiere a las "imprecisiones" que ha detectado su equipo en el Real Decreto que regula las ayudas [consúltelo aquí en PDF] "y que van a complicarlo todo". Según la Consejería madrileña, los 600 millones que le tocan a Madrid de los 7.000 que se reparten entre las CCAA "en teoría sólo beneficiarán a profesionales y empresas que tengan facturas pendientes de pago, quedando fuera de forma injusta a los que se han esforzado en estar al día pero tienen que afrontar otra serie de gastos".

A eso se refiere Lasquetty con lo del "salvavidas agujereado". El consejero cree que hay otras inconcreciones que hacen que el decreto -un texto muy prolijo, de 29 páginas con 31 artículos, siete disposiciones adicionales, una derogatoria, ocho disposiciones finales y un anexo- en lugar de "rescatar" empresas, "dificulte que estas ayudas se puedan distribuir" realmente.

De hecho, en el Gobierno de Madrid se enorgullecen de que Moncloa ya se está replanteando los sectores a los que incluir en las ayudas, "pero sólo desde que nosotros dijimos que pondríamos dinero para los que ellos han dejado fuera".

Las CCAA temen que Hacienda les llame a última hora, el lunes, y les ponga delante un trágala, es decir, un convenio no negociado: "No hemos intercambiado ni un documento con el Ministerio", explican desde el equipo de la Consejería madrileña. "Montero dice que el dinero llegará en verano, pero a este paso no podremos dar las ayudas antes de otoño". Y eso significa, advierten, perder toda la temporada turística.