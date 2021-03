Ayuso "no bloquea 600 millones a pymes" por convocar el 4-M: Hacienda corrige a Sánchez

La convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso "no bloquea las ayudas directas a pymes y autónomos" a consecuencia de la pandemia de coronavirus, que en el caso de la Comunidad de Madrid llega hasta los 600 millones de euros. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Hacienda a este periódico, desmintiendo el mensaje principal de Pedro Sánchez en el arranque de la precampaña este pasado sábado.

El presidente del Gobierno presentó a Ángel Gabilondo como el candidato del PSOE para "gobernar en serio", "huir del ruido" y del "narcisismo" y los "fuegos artificiales" de la presidenta popular. Sánchez la acusó de provocar "una crispación y una división" contra las que presentaba como "antídoto" al candidato socialista el 4-M.

"Fijaos, con el adelanto electoral, lo que ha hecho es bloquear las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para la Comunidad de Madrid", dijo Sánchez. "Ni más ni menos que se ha bloqueado 600 millones de euros en ayudas a pymes, a autónomos, a comercios... ¡600 millones de euros para Madrid, para el tejido productivo, que ahora están bloqueados como consecuencia de unos intereses partidistas de la presidenta de la Comunidad de Madrid!".

Sánchez: "Ayuso bloquea los 600 millones a pymes por su interés personal".

Curiosamente, el presidente aseguraba, después de arrancar los aplausos de los asistentes al acto con esta aseveración, que "a la política madrileña le han sobrado estos dos años gritos y le ha faltado razones". Según Sánchez, la lideresa madrileña es la única que se "desmarca de los consensos, semana tras semana" en los consejos interterritoriales y genera "multitud de polarización e insultos".

Prisa para reactivar

Sin embargo, fuentes oficiales del departamento de María Jesús Montero recuerdan que "un Gobierno está en plenas funciones hasta la celebración de las elecciones". Y que, en todo caso, la libración de las ayudas, aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 12 de marzo, "llegará antes de ese 4 de mayo con toda seguridad".

La realidad es que Moncloa necesita que esos fondos, los 7.000 millones de euros en inyecciones directas a las pequeñas y medianas empresas que -dentro del paquete total de 11.000 millones- presentaron Nadia Calviño y Montero, lleguen con urgencia. Y en ello se están centrando los equipos de los dos ministerios, Economía y Hacienda, para la transferencia de los fondos a cada una de las CCAA.

Sánchez, de hecho, anunció estas ayudas antes incluso de que estuviesen diseñadas. Dos semanas antes de su aprobación, el presidente presumió de "un paquete de ayudas directas a las empresas de 11.000 millones" para el relanzamiento económico. La vicepresidenta Calviño afirmó que son "necesarias" para "evitar la destrucción del tejido productivo y del empleo" antes de que llegue la recuperación económica que acompañará al calendario de vacunación. Y la ministra Montero confirmó que el objetivo era "que no haya quiebras que ralenticen la recuperación".

El presidente lanzó ese reproche a Díaz Ayuso el pasado sábado, acusándola de presidir la región que "está en el récord de exclusión social y pobreza infantil". Y eso que su Gobierno ha aportado, recordó, más 3.300 millones de euros del Fondo Covid a Madrid, "destinados a políticas para la educación, la sanidad o la dependencia".

"Gritos y fotos posadas"

Entre todos estos reproches, erigió a Gabilondo como el único candidato que puede afrontar los desafíos de la comunidad, en contraste a los "gritos, desplantes y fotos posadas que se han visto en estos dos últimos años", a cambio de dejar a la Comunidad, dijo, "a la cola en la gestión sanitaria y económica".

Sin embargo, los datos oficiales de su propio Ejecutivo demuestran que Madrid es la única región que ha creado empleo durante la tercera ola, y las encuestas electorales dan a Ayuso casi el doble de apoyos que hace sólo dos años.

Es más, el Ministerio de Hacienda admite que "son pocas las restricciones que pueda haber para la adjudicación de las ayudas de 600 millones" porque son puras concesiones administrativas, para las que las pymes y los autónomos simplemente deben cumplir unos requisitos. No son convocatorias, contratos o convenios que el Ejecutivo regional deba legislar.

"Mientras el Gobierno madrileño esté en funciones, puede tener alguna dificultad, pero menor", aseguran las fuentes, "otra cosa es que guste o no ese ejercicio a los diferentes actores políticos, que lo consideren o no legítimo". De hecho, no es la primera región que se ve en estas circunstancias, recuerdan las fuentes, y no ha tenido "dificultad alguna" para repartir fondos que ya vienen tasados con criterios previos, como los que advirtieron Calviño y la propia Montero que se fijarán desde el Ejecutivo central.