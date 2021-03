Pablo Iglesias 'rebota hacia abajo': pierde la mitad del apoyo que ganó al anunciar su candidatura

Pablo Iglesias ha perdido la mitad del apoyo que ganó al anunciar su candidatura para presidir la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Así se desprende de la última encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que recoge la intención de voto de los madrileños para las elecciones del próximo 4 de mayo.

El tracking del pasado 16 de marzo otorgaba a Unidas Podemos un 11,0% de los votos y 15 escaños, ocho escaños más de los siete que cosechó en las autonómicas de 2019. A fecha del 24 de este mes, sin embargo, la formación de Iglesias parece haberse desinflado y experimenta un claro rebote hacia abajo: obtendría 7,9% en intención de voto y 11 escaños.

Así pues, los ocho diputados que ganaba Podemos hace una semana en relación a las elecciones, se han reducido ahora a cuatro, justo la mitad.

Esa inercia negativa coincide con la "campaña del miedo" que ha emprendido la formación de extrema izquierda populista contra Isabel Díaz Ayuso, que seguiría reclutando el apoyo de más y más madrileños. Si hace una semana la encuesta publicada por este medio le otorgaba 51 diputados, ahora lograría 53.

La cruzada de los morados contra Ayuso y la "ultraderecha" se ha intensificado en la última semana. Si en el anuncio de su candidatura el dirigente de Unidas Podemos se postuló como dique de contención frente a la "derecha trumpista" y "criminal", ahora vaticina que "Ayuso acabará imputada y en prisión".

Una escalada verbal que ha incendiado la precampaña electoral en Madrid y que se estaría volviendo en contra de Podemos. Si se celebrasen las elecciones este jueves, la Asamblea quedaría configurada de este modo: el Partido Popular lograría 53 escaños, 31 el PSOE, 17 Vox, 17 Más Madrid, 11 Podemos y 7 Ciudadanos.

El partido liberal se quedaría al borde del precipicio, pues conseguiría tan sólo el 5,1% de los votos, una décima por encima de la proporción mínima que necesita una lista electoral para gozar de representación en la Asamblea. El tracking no recoge, lógicamente, el posibe efecto que pueda tener la incorporación de Toni Cantó a la candidatura de Ayuso, que se conoció anoche.

Isabel Díaz Ayuso lograría revalidar la presidencia siempre y cuando lograra el apoyo de Vox y/o Ciudadanos. Los tres partidos del centro-derecha sumarían 77 escaños, superando holgadamente la mayoría absoluta, que estas elecciones se ubica en 69 (de un total de 136).

La mitad de Cs, al PP

La encuesta de SocioMétrica también muestra la transferencia de voto entre los distintos partidos. En este sentido, lo más llamativo es cómo el 49,8% de quienes votaron a Ciudadanos en 2019, emigraría hoy al Partido Popular. Una cifra que sigue aumentando -la semana pasada era del 48%- a pesar de la elección de Edmundo Bal como nuevo candidato liberal, en detrimento de Ignacio Aguado.

Isabel Díaz Ayuso también sumaría al 20,4% del electorado de Vox, al 6,3% del socialista y el 3,9% de Más Madrid, así como el 3% del de Unidas Podemos. Así lograría ganar holgadamente las elecciones y alcanzar los 53 escaños.

La irrupción de Iglesias también habría provocado movimientos convulsos en el seno de la izquierda. El 6,2% de quienes votaron al PSOE en las autonómicas de 2019 votarían ahora al todavía vicepresidente segundo del Gobierno. Una cifra que aumenta al 15,9% en el caso de los electores de Más Madrid.

El partido liderado por Mónica García sólo lograría retener al 58% de sus votantes de hace dos años. Una sangría que tendría como principal beneficiado a Iglesias, así como a Bal (8,6%) y Gabilondo (5,1%), en menor medida.

Fidelidad de la derecha

También destaca cómo la fidelidad es mucho mayor entre el electorado del centro-derecha que en el de la izquierda, pues el 86,8% de los votantes del PP en 2019 repetirán su papeleta, así como el 77,1% de Vox. Una cifra inferior en Podemos (74,7%), el PSOE (62,7%) y Más Madrid (58%).

Esa fidelidad del electorado también se manifiesta en la escasa desmovilización que sufren PP (3,6%) y Vox (1,9%) en comparación con la izquierda. Y es que el 13,9% del otrora electorado socialista no votaría, como el 7,8% del de Más Madrid.

El sondeo también viene a confirmar la debacle de Ciudadanos, que sólo lograría retener al 22,8% de sus electores de 2019. Estos emigrarían al Partido Popular (49,8%) y a Vox (8,9%) principalmente. El 7,8% se quedaría en casa en esta ocasión.

Ayuso, única aprobada

Por último, en cuanto a la valoración de líderes, esta se mantiene bastante fiel a la publicada la última semana, con la principal novedad de la irrupción de Edmundo Bal entre los candidatos, que recibe un 3,2 de calificación media, por encima del 2,9 que los madrileños otorgaban a Ignacio Aguado.

Pablo Iglesias sigue empeorando su consideración y baja del 2,2 al 2,0, mientras que Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid) reciben una calificación media de 2,9 (una décima más que hace siete días).

Isabel Díaz Ayuso continúa como la líder política mejor valorada por los madrileños de cara a los comicios del próximo 4 de mayo. De hecho, es la única que aprueba, aunque con un 5,1. Por último, Rocío Monasterio (Vox) sigue siendo valorada con un 3,5.

Ficha técnica

Traking de 500 encuestas semanales con base=1.500 encuestas CAWI desde el 15 de marzo, proporcionales a los censos municipales de la CAM, gestionadas a través de Gandia Integra (c). La muestra esta ponderada por sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de abril19, y generales de nov19. Al ser muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia de la ponderación por interacción, que es del 98% (Error=2%) en algoritmo Barbwin. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.