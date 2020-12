Los incondicionales de Juan Carlos I: ministros de PP, PSOE y UCD anteponen su 'legado' a los escándalos

A finales de agosto, decenas de personalidades que fueron altos cargos en gobiernos de UCD, PSOE y PP firmaron un manifiesto en favor de Juan Carlos I. Fue exhibido al albur de la "proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia". Se describía al Emérito como un "modelo admirado".

"Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales. Pero nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia", apostillaba el texto. ¿Qué piensan aquellos firmantes tras conocer la regularización de sus cuentas con Hacienda? ¿Ha cambiado su percepción personal acerca del ex Jefe del Estado? ¿Volverían a suscribir la proclama?

EL ESPAÑOL ha reunido a una decena de aquellos partidarios del Emérito. Casi todos ministros. La composición es variada: de la izquierda a la derecha pasando por el centro.

En líneas generales, las toneladas de información sobre las supuestas corruptelas de Juan Carlos de Borbón no han cambiado su parecer. Tampoco el pago de los casi 700.000 euros por el dinero no declarado. A excepción de Celestino Corbacho, que se lo pensaría, todos firmarían el manifiesto de nuevo. Son juancarlistas a contracorriente, en mitad de la tormenta.

Eduardo Serra

Eduardo Serra Rexach (Madrid, 1946) trabajó para tres gobiernos distintos: UCD, PSOE y PP. Aunque no militó en ninguno de los tres partidos. Desempeñó su mayor responsabilidad durante el mandato de José María Aznar: fue ministro de Defensa. Hoy preside la consultora Everis y la fundación Transforma España.

Reitera que su opinión de Juan Carlos I no ha cambiado "en absoluto" tras su puesta al día con Hacienda. "La regularización es un derecho que la ley atribuye a todos. Muchos españoles se han beneficiado de él", sostiene.

Cuando se le pregunta por la ejemplaridad y la maltrecha imagen del Emérito, responde convencido: "Me gustaría saber cuántos españoles tributan por regalos recibidos. Si la ley es igual para todos, es igual para todos. Sigo defendiendo a Juan Carlos I como el principal responsable de estos cuarenta años de convivencia".

-Pero, ¿qué opina acerca de sus irregularidades?

-Si las ha corregido, mejor que mejor. Pero, ¿cómo voy a fijarme en eso teniendo en cuenta su hercúlea labor para traer la Democracia?

-Una cosa no quita la otra, ¿no?

-Me parece que ese ejercicio de sacudir al rey Juan Carlos es mezquino. Me da vergüenza ver cómo intentamos sacar punta a un hombre al que tanto debemos. No me gusta nada lo que está ocurriendo.

Celestino Corbacho

Celestino Corbacho (Badajoz, 1949) fue ministro de Trabajo e Inmigración entre 2008 y 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero. Alcalde de Hospitalet y diputado en el Parlament de Cataluña durante varias legislaturas, dejó el PSOE en 2018 debido al coqueteo de su entonces partido con los nacionalistas. Su última incursión política fue de la mano de Manuel Valls, en el Ayuntamiento de Barcelona.

Dice que no firmó el manifiesto "por ser monárquico", sino por "apoyar a la institución". Corbacho define la monarquía parlamentaria como el mejor sistema de los que hemos conocido. "Que los jueces determinen su responsabilidad", responde sobre las irregularidades.

-Pero, ¿volvería a firmar hoy el manifiesto?

-Probablemente, tras conocer la regularización con Hacienda, me lo pensaría. Sin embargo, no cambia mi opinión sobre la figura de Juan Carlos I durante la Transición y los primeros años de Democracia.

Josep Piqué

Josep Piqué (Vilanova i la Geltrú, 1955) lo fue casi todo en los gobiernos de Aznar. Primero ministro de Industria, después portavoz del Ejecutivo, luego responsable de Asuntos Exteriores; y, por último, de Ciencia y Tecnología. Presidió el PP catalán entre 2002 y 2007.

"Mi postura sigue siendo la misma. Además, en aquel manifiesto distinguimos entre el legado histórico de Juan Carlos I y las consecuencias que se derivan de su actividad privada", reseña.

-¿Las informaciones publicadas cambian su opinión personal sobre el Emérito?

-He tenido una relación personal estrecha con el Rey. Prefiero dejarlo en el ámbito privado.

Juan José Laborda

Juan José Laborda (Bilbao, 1947) es político, historiador y periodista. Forma parte del Consejo de Estado. Presidió el Senado entre 1989 y 1996. Fue una de las voces más autorizadas del socialismo de final de siglo. El pasado agosto, firmó el manifiesto como uno de sus principales promotores. Apuesta por un gran pacto entre PSOE, PP y Cs que aleje a los nacionalistas del poder.

"El documento señalaba que la Justicia debería resolver sobre el comportamiento del Rey Emérito. Por tanto, dicho esto, mi postura no cambia. Sigo en el mismo sitio. Que Juan Carlos I haya regularizado su situación indica que también teníamos razón cuando dijimos que, pese a estar en el extranjero, se encontraba a disposición del Estado", razona Laborda.

Julián García Vargas

Julián García Vargas (Madrid, 1945) fue uno de los ministros en quienes más confió Felipe González. Primero dirigió la cartera de Sanidad y Consumo; después la de Defensa. Su reto más grande en política fue la gestión de la crisis del sida.

"Quizá hoy dudara un poco, pero volvería a firmar el manifiesto", expone con franqueza. "En realidad, aquel texto alababa su papel en la consolidación de la democracia frente a la inestabilidad política actual".

-¿Le ha decepcionado Juan Carlos I?

-Me ha sorprendido que haya perdido su fino olfato político en defensa de la institución monárquica. En realidad, me empezó a sorprender cuando la foto del elefante. Eso le hizo mucho daño a la institución y a su persona.

Rodolfo Martín Villa

Rodolfo Martín Villa (León, 1934) fue uno de los hombres más poderosos de la Transición. Tras ostentar altos cargos en las horas crepusculares de la dictadura, fue elegido por Adolfo Suárez para encabezar el Ministerio del Interior. Con Leopoldo Calvo-Sotelo, llegó a ser vicepresidente del Gobierno. Disuelta la UCD, pasó a formar parte del Partido Popular.

-¿La regularización con Hacienda cambia su opinión sobre Juan Carlos I?

-En absoluto. Volvería a firmar aquel manifiesto en favor del Rey. Fue un monarca excepcionalmente bueno durante una época muy compleja. Lo que vino luego...

-Diga.

-No, no. Me mantengo en el contenido del manifiesto. No digo más.

Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) fue ministra de Educación y Cultura entre 1996 y 1999. Estuvo al frente de la Comunidad de Madrid durante nueve años (2003-2012). También presidió el Senado (1999-2002).

-¿Volvería a firmar?

-Por supuesto que volvería a firmar.

-¿Por qué?

-Pero, ¿por qué hacer una declaración complementaria ante Hacienda no está bien visto? Monedero la hizo e Iglesias dijo que eso era honesto. Cualquiera puede cometer errores. Existen posibilidades legales para enmendarlos. Que pague lo que tenga que pagar. ¿Cómo va a cambiar eso mi percepción sobre Juan Carlos I? Otros monarcas, por ejemplo en Inglaterra, no pagan impuestos.

Carlos Westendorp

Carlos Westendorp (Madrid, 1937) fue ministro de Asuntos Exteriores en la etapa final del felipismo. Con Zapatero, recaló en la embajada de Reino Unido. La ONU lo designó Alto Representante Internacional en el proceso de pacificación de Yugoslavia. Íntimo amigo de los padres de Pedro Sánchez, fue el primer mentor político del ahora presidente.

"Sí, volvería a firmar. Porque lo que hicimos con aquel manifiesto fue reconocer el importante legado de Juan Carlos I. Eso no ha cambiado pese a las informaciones publicadas", reitera.

-¿Ha cambiado su percepción personal sobre el Emérito?

-Eso que usted menciona son comportamientos personales... A nadie le parece una conducta aceptable. Tiene derecho, como cualquier español, a la regularización, pero no es lo más agradable tratándose de un ex Jefe del Estado.

Mayor Oreja

Jaime Mayor Oreja (San Sebastián, 1951) fue presidente del PP en el País Vasco durante los años del plomo. Cuando Aznar alcanzó el poder, lo nombró ministro del Interior, cartera que dirigió entre 1996 y 2001.

-¿Volvería a firmar?

-Sin duda. Desde la primera línea hasta la última. La trayectoria de Juan Carlos I es histórica. También su legado. Todo lo demás está en otra dimensión. Fue el referente principal de la convivencia entre españoles y la gestación de la Constitución. Eso es lo que quedará. Todo lo demás son consideraciones personales.

César Antonio Molina

Aunque César Antonio Molina (La Coruña, 1952) se licenció en Derecho, su mayor inquietud siempre fue la literatura. Tras una incursión en el periodismo que todavía no ha terminado, fue uno de los gestores culturales con más responsabilidad en el país: dirigió el Círculo de Bellas Artes y el Instituto Cervantes. Ministro de Cultura con Zapatero entre 2007 y 2009.

Breve, conciso, responde con una suerte de aforismo: "Juan Carlos I ha sido un gran rey. Sus pecados han sido los del ser humano".