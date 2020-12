Podemos pide otra comisión de investigación sobre Juan Carlos contra la opinión de Sánchez

Unidas Podemos ha presentado en el registro del Congreso otra comisión de investigación contra Juan Carlos de Borbón. Es la tercera desde el inicio de la legislatura y en esta ocasión va directamente en contra del discurso de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y socio de su líder Pablo Iglesias.

Mientras Pablo Echenique registraba el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el jefe del Ejecutivo defendía la Monarquía parlamentaria en Bruselas "como presidente y como secretario general del PSOE". La petición de la comisión se ha presentado con perfil bajo, sin avisar a los medios y vía Twitter, ya que en Unidas Podemos se es consciente de que al presidente no le hace ninguna gracia esta iniciativa en este momento.

La formación morada, en todo caso, cree que "ya no hay excusa" para que se la tumbe la Mesa del Congreso: "Son hechos ocurridos tras su abdicación. No se aplica por tanto la inviolabilidad del artículo 56.3" de la Constitución, ha dicho Echenique. "La Mesa del Congreso no tiene excusa posible para bloquearla".

El Rey Felipe VI preside un Consejod e Ministros, junto a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en Zarzuela. Efe

La campaña contra la Monarquía de Podemos se ha renovado, en vísperas del discurso de Nochebuena de Felipe VI y a falta de pocos días para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, momento en el que los morados saben que perderán influencia en el seno del Consejo de Ministros.

La realidad es que Unidas Podemos quiere investigar las cuentas opacas del padre del Rey Felipe VI no tanto por "limpieza ante la corrupción" sino por cobrarse una pieza en su "camino hacia la república", que ya marcó Pablo Iglesias el sábado pasado en un discurso ante el Consejo Confederal: "La república plurinacional llegará más pronto que tarde como resultado de nuestro trabajo y de los deseos de la gente", aseguró. Y encargó "a los jóvenes" ese trabajo de la mano de su nuevo "bloque de dirección de Estado, con Bildu y ERC".

Más adelante, este jueves, Rafa Mayoral ejercía de portavoz de Podemos al reclamar "un referéndum" para que los españoles elijamos si queremos "mantener la Monarquía o elegir nuestro Jefe del Estado". Según Mayoral, la "Monarquía está en riesgo de implosión" y Don Felipe debe "explicar el escándalo de su padre".

Y ahora, este viernes, Pablo Echenique actuaba como portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos al presentar una nueva comisión de investigación -la tercera intentona en la legislatura- sobre las cuentas opacas de Juan Carlos. "Ya no hay excusa para que la Mesa del Congreso la rechace, las tarjetas black del Emérito son hechos posteriores a su abdicación", ha argumentado.

Ambos, Mayoral y Echenique, son dirigentes de una de las dos formaciones que conforman el Gobierno de España, cuyo modelo de Estado es la Monarquía parlamentaria, refrendada por votación popular el 6 de diciembre de 1978. Y no sólo eso, también defendida por el presidente del Ejecutivo del que forma parte Unidas Podemos "en nombre del Gobierno" y "como secretario general de un partido que pidió la república en la ponencia constitucional, pero aceptó el acuerdo de la comisión y la votación en referéndum de los españoles".

Los trabajos

La comisión tendrá como objeto, si sale adelante, averiguar si Don Juan Carlos y Doña Sofía, "como indican las actuaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción", habrían usado entre los años 2016 y 2018, "tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero". Si mediante estas tarjetas "se habrían pagado abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la familia real".

Y más concretamente si las medidas aprobadas en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales y de delitos fiscales son eficaces en casos como éste. Es decir, "si es necesario adoptar reformas normativas o aumentar las actuaciones administrativas para prevenir y perseguir estos ilícitos penales. Si las previsiones normativas relativas a las regularizaciones tributarias "son oportunas en relación con ex jefes de Estado".

En todo caso, Unidas Podemos trata de acotar esta vez al máximo el objeto de la comisión, para evitarse nuevas piruetas de los letrados del Congreso, como la que evitó la segunda de sus peticiones, hace ahora seis meses. Entonces, los servicios jurídicos de la Cámara Baja vieron "imposible" investigar a Juan Carlos sin "vaciar" su inviolabilidad, al ver conexión entre los hechos y su época de reinado.

Así, en el escrito con el que reclaman la comisión los de Iglesias recuerdan que "de acuerdo con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción", ahora en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, "se descarta que en el uso de tarjetas opacas por el emérito y su familia estén involucrados el Monarca actual y sus hijas".

Y por esto mismo, los morados aclaran que los Reyes, la Princesa Leonor y su hermana la Infanta Sofía, "obviamente, también quedarían al margen de la investigación" en la comisión de investigación parlamentaria.