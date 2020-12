Abascal: "El Gobierno está en el chat de la ETA, en el chat del comunismo y en el chat del separatismo"

"El Gobierno está en el chat de la ETA, en el chat del comunismo y en el chat del separatismo golpista". Así se ha pronunciado Santiago Abascal en un acto de Vox celebrado en Arrecife, en la isla canaria de Lanzarote, refiriéndose al polémico chat de un grupo de militares que ya no están en el Ejército en el que hablaban de "pronunciamientos" y de "fusilar a 26 millones de españoles".

"El Gobierno se dedica a hacer noticia durante cuatro días de un chat ridículo en el que un señor ha dicho una serie de disparates", ha dicho el líder de Vox en Arrecife en una concentración en protesta por la inmigración ilegal bajo el lema Frente a la invasión migratoria, los canarios se ponen en pie. "Y mientras tanto a vosotros os persiguen y no os perdona ni un céntimo de vuestros impuestos ni en mitad de esta crisis sanitaria", ha añadido.

En su discurso, Abascal ha reconocido que le hubiera gustado visitar Canarias "hace más tiempo, antes de la explosión de la invasión migratoria". "Venimos con el alma encogida y preocupados", ha señalado, para criticar a un Gobierno "entregado a todos los enemigos de España".

Según el líder de Vox, la "invasión migratoria" está siendo impulsada por los "políticos progres" y las "oligarquías españolas y europeas", a las que ha tachado de "racistas" por "mentir a millones de personas que viven en África al decirles que aquí está la tierra prometida". "Nosotros no estamos contra el inmigrante, le decimos que respete nuestras fronteras y nuestras leyes, pero no incidimos al odio ni a la fobia", ha agregado.

"No son refugiados"

Asimismo, Abascal ha exigido una "reacción inmediata" para "detener" la crisis migratoria de Canarias porque "está destruyendo" la imagen de las islas. "Los turoperadores no quieren venir ya a Canarias porque los políticos han alojado en los hoteles a los inmigrantes", ha asegurado.

"El problema", ha insistido Abascal, "no es el color, sino la cultura que algunos de los que pretenden introducir en nuestro solo, que no solo es distinta, lo que no sería un problema, sino que es incompatible con nuestra manera de vivir".

En este sentido, ha pedido frenar el "efecto llamada" porque los inmigrantes ilegales "no vienen a pagar nuestras pensiones, sino que vienen a recibir las ayudas sociales que se niegan a los españoles".

"Y no es culpa de ellos, sino de los políticos progres, comunistas y equidistantes que les han llamado y les han mentido", ha subrayado.

Bloqueo naval

Recientemente, el partido liderado por Abascal solicitó al Gobierno un "bloqueo naval" de las Islas Canarias con las Fuerzas Armadas para impedir la "invasión inmigratoria" que denuncia que está sufriendo el Archipiélago desde hace semanas.

Además de la intervención de las Fuerzas Armadas, exigió que se cumplan los acuerdos de repatriación con los países de origen y se fomente la "diplomacia" para firmarlos con aquellos con los que aún no se haya hecho.

Igualmente, planteó la posibilidad de que España congele los fondos de cooperación con aquellos gobiernos que no cooperen con esta labor de repatriación, que además denunció que habitualmente acaban en manos de "sátrapas" y "mafias".