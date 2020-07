El Gobierno descarga en Felipe VI qué hacer con Juan Carlos: “Corresponde a la Casa Real decidir”

El Gobierno está trabajando con la Casa Real a propósito de las exclusivas de EL ESPAÑOL sobre los negocios oscuros y presunta evasión fiscal de 100 millones de dólares del Rey Emérito. Pero pone la responsabiliadd en la Casa Real "cualquier otra medida de avance en la transparencia, incluso fiscal" de la Jefatura del Estado.

Preguntada expresamente por si Juan Carlos debe salir de Zarzuela, María Jesús Montero ha contestado que "ustedes entienden perfectamente la preferencia del Gobierno, pero corresponde a la Casa Real cualquier decisión al respecto".

Pedro Sánchez se mostró la semana pasada "conmocionado y preocupado" con las revelaciones publicadas. "Celebramos todas las medidas pasadas y futuras para garantizar la ejemplaridad de la Jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones", ha aclarado a la cuarta pregunta sobre el mismo asunto, algo azorada ya.

"No deja lugar a dudas lo que dijo el presidente", ha dicho Montero a la prensa: "Ustedes ya saben a qué me refiero". Y respecto a una posible comisión de investigación en el Congreso sobre los negocios del padre de Felipe VI, "pero eso no se discute en el Consejo, entre otras cosas porque somos dos partidos con opiniones y sensibilidades distintas".

División interna

Los ecos del caso Dina siguen todavía presentes. Por ejemplo, en la mañana de este martes, PSOE y Unidas Podemos vetaban en la Mesa del Congreso la comparecencia de Iglesias reclamada por el PP. Y entretanto, los morados han logrado desviar la atención alentando enfrentamientos internos en el Ejecutivo: una propuesta de nacionalizar a 2,8 millones de inmigrantes o los ataques a la Monarquía manipulando las palabras del presidente y reclamando con insistencia comisión de investigación sobre los negocios oscuros del emérito Juan Carlos.

Era ésta la primera comparecencia de la portavoz, María Jesús Montero, despues del duro fin de semana electoral para los dos partidos del Gobierno. Los de Pablo Iglesias se despeñaron desapareciendo en Galicia y hundiéndose en el País Vaco y el PSOE no que capaz de capitalizar en votos el bajón de su competencia por la izquierda. Montero se acogió al comodín de que "aquí no hablamos de cosas de partidos", que utiliza sólo cuando le conviene... que es cuando a los socialistas no les viene bien hablar de algo.

El Consejo no ha visto la reforma de la Ley de Memoria Histórica que anunciaba hace dos semanas la vicepresidenta Carmen Calvo. Fuentes de su departamento confirmaron a este periódico que el texto iría "a Consejo de Ministros en la primera quincena de julio". No ha sido así.

A cambio, y en plena semana de negociaciones europeas, con Pedro Sánchez cogiendo aviones como el que pilla el metro -Países Bajos, Alemania, Suecia, Francia... antes de la Cumbre de Bruselas-, el Consejo de Ministros aprobó una nueva partida de gasto social, esta vez 100 millones en créditos para comedores infantiles, dependencia e integración del Pueblo gitano.