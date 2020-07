Pablo Iglesias manipula las palabras de Pedro Sánchez para cuestionar la "utilidad de la Monarquía"

El planteamiento de Pedro Sánchez sobre la revisión de la inviolabilidad del Rey y limitar su aforamiento ante las últimas informaciones sobre el emérito, es, para Unidas Podemos, un gesto de "valentía" del presidente del Gobierno que pone sobre la mesa "el debate sobre la utilidad" de la Corona española, algo que Sánchez nunca ha puesto en entredicho. De hecho, ha ensalzado la figura de Felipe VI y se ha limitado a valorar como "inquietante" y "perturbador" todo lo que se ha conocido en las últimos días sobre el Rey Juan Carlos.

"Con sus palabras, está señalando algo evidente: crece en la sociedad española un debate sobre la utilidad de la Monarquía", ha escrito el líder de Unidas Podemos y vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, en un texto publicado en redes sociales.

En él, Iglesias pone en valor la posición Sánchez ante "los escándalos" que afectan a la Monarquía, destacando que esto "supone una novedad muy importante respecto a la posición que tradicionalmente han adoptado los líderes del PSOE y los presidentes del Gobierno de España sobre la Corona. Sin embargo, los socialistas en bloque han apostado por dejar claro que los posibles "escándalos" del Rey emérito no afectan a Felipe VI, y se han esforzado en remarcar que ambas figuras no tienen nada que ver en lo que al desarrollo de sus funciones se refiere.

"Creo que hay que poner en valor por su valentía y su sentido de Estado", opina Iglesias, que considera que "la responsabilidad de Estado no sólo debe mirar al pasado sino también al futuro", algo que cree que Sánchez demuestra "con su reflexión su compromiso con un futuro mejor para España".

Una república de que nunca habló Sánchez

Ese futuro mejor para España no es otro que una república para los de Unidas Podemos y ese "compromiso" de futuro del que habla de Sánchez nunca ha sido defendido por el PSOE, que ha mostrado estos días su elogio a Felipe VI por "marcar" distancias con su padre.

Iglesias cree que el debate sobre la utilidad de la Monarquía se puso ya en evidencia "al inicio del Estado de alarma, con la voluntad de Felipe VI de alejarse de la figura de Juan Carlos I anunciando su renuncia a su herencia". Sin embargo, ahora, tras las informaciones "sobre las maniobras de Juan Carlos I en Arabia Saudí y en Suiza", el líder de Podemos cree que esa voluntad no es suficiente, y señala directamente a Felipe VI.

"Hay cosas que difícilmente se pueden disociar: resulta complicado desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de Rey, que ostentó durante 40 años; y resulta complicado también ignorar que la Monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación", opina Pablo Iglesias.

Reconoce que un debate sobre esta cuestión "difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político", pero deja muy claro que "eso no significa que un Gobierno democrático pueda ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo". Considera, además, que el pueblo español "ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción ni la impunidad", por lo que la "obligación" del Gobierno no es otra que "escuchar a la sociedad".

Abdicación y referéndum

Estas palabras de Iglesias llegan solo unas horas después de que Unidas Podemos señalara a Felipe VI por los "escándalos" de su padre y a la monarquía que los hace "millonarios".

En la formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno consideran que "lo que se está destapando es que se ha estado utilizando la Jefatura del Estado para intereses y negocios privados que han servido para que sus miembros se hicieran millonarios aprovechando su posición".

La vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, aseguró este jueves que la única forma de desligar a Juan Carlos I de la Jefatura del Estado pasa por la abdicación de Felipe VI y la convocatoria de un referéndum.

La posicoón de los morados pone en jaque a la otra mitad del Gobierno. El PSOE, aunque republicano en sus bases, nunca se ha visto partidario de explorar la posibilidad de un referéndum que deje elegir la forma de la jefatura del Estado.