Echenique se reafirma en su crítica a Vicente Vallés: "Hace política y critiqué una manipulación"

"No me arrepiento. Lo que hice era señalar una manipulación". Con esta afirmación, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, insiste en su crítica al periodista Vicente Vallés, al que equiparó con "la derecha y la ultraderecha" por sus declaraciones en el informativo que presenta asegurando "le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran y Unidas Podemos esté en el Gobierno".

"Se habla de señalamiento de personas y no es verdad. Yo he señalado un hecho", se ha excusado Echenique, que aseguró hace unos días que lo que hace Vicente Vallés no es un informativo. "Si dice que no ha habido cloacas del Estado, eso es criticable. Hacer pasar por información u opinión un hecho contrastado merece una crítica", ha opinado en una entrevista en La Cafetera de Radiocable.

El dirigente de Unidas Podemos considera, además, que "es sano en democracia" que cuando uno "hace política", en referencia en todo momento a Vicente Vallés, "también puede equivocarse y recibir críticas". "La crítica es una condición sin la cual no hay libertad de expresión", ha insistido.

"El Watergate fue menos que las cloacas del Estado"

En esta línea, ha dejado claro que "nadie" está libre de ser criticado y ha preguntado "¿quien tiene más poder, el director de un informativo que tiene 2,3 millones de espectadores todas las noches o un diputado?". "El poder está repartido y hay un montón de agentes y personas que tienen poder y visibilidad pública", ha respondido, para añadir que "sería problemático" en democracia "decir que hay gente que tiene poder y que no puede ser criticado desde ciertos lugares".

Echenique se ha reafirmado en su crítica a Vallés por "poner en duda" ante "millones de espectadores" que la existencia de las cloacas del Estado. "Pues cuando pasa eso, creo que alguien tiene que decir que eso no es verdad. Ha habido unas cloacas del Estado en España y es una vergüenza. Que el Watergate fue menos que las cloacas del Estado", ha señalado. "Decir esto en un informativo que ven 2,3 millones de personas merece una crítica. Y hay que hacerla", ha insistido.

