Sánchez agradece que "Casa Real" se aleje ante las "perturbadoras" informaciones del Emérito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha realizado una valoración este mediodía sobre las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL a lo largo de esta semana sobre el Rey Emérito: "Estamos siendo testigos de informaciones inquietantes", ha indicado.

"Hay medios de comunicación que no miran para otro lado. Hay una justicia que está actuando. Y sobre todo, y esto es algo que yo agradezco, la Casa Real está marcando distancia frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras", ha sentenciado.

Las declaraciones de Sánchez sorprenden porque a renglón seguido ha señalado que su gobierno "defiende la libertad de prensa". "Yo mismo he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación y otras veces negativa y otras muchas muy negativas", ha aseverado. "Nunca he hecho valoración. Si no lo he hecho sobre mí no lo voy a hacer sobre nadie más", ha añadido.

Estas afirmaciones de Sánchez han surgido tras preguntarle por las críticas a los medios de comunicación que están surgiendo desde las filas de Unidas Podemos, su socio en el Gobierno de coalición. Y de alguna manera son contradictorias con lo que había manifestado previamente sobre el Rey Emérito.

