El silencio de Corinna sobre el terreno en Marrakech tras declarar lo contrario que a Villarejo

Investigada en Suiza por un presunto delito de blanqueo de capitales, Corinna Larsen optó por acogerse a su derecho a no declarar cuando el fiscal Yves Bertossa le preguntó por la grabación que le hizo el comisario José Manuel Villarejo -hoy en prisión- cuando en 2015 la visitó en su casa de Londres.

"Por consejo de mi abogado, me niego a contestar cualquier pregunta relacionada con esas grabaciones ilícitas y mutiladas", manifestó la empresaria al fiscal de Ginebra, ante el que declaró el 19 de diciembre de 2018.

Había motivos para que Corinna guardase silencio sobre las cintas publicadas por EL ESPAÑOL, en contraste con las explicaciones que sí dio sobre otros aspectos de su relación personal y económica con el rey emérito Juan Carlos I.

Aunque Larsen sostuvo ante Bertossa que Don Juan Carlos le "regaló" en 2012 un total de 65 millones de euros "por gratitud y por amor", en la grabación de Villarejo daba una versión muy diferente. Según ella, el exjefe del Estado la habría utilizado como testaferro "pero no porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”, donde no hay obligación de declarar el patrimonio.

Corinna: "Te levantas una mañana y tienes un terreno en Marrakech y él te dice "dámelo"

"Te levantas por la mañana y alguien te llama y te dice: 'Tienes un terreno en Marrakech, dámelo'. Entonces le explicas: 'Oye, por qué no me has consultado'", se oía decir a la empresaria en la cinta incautada a Villarejo tras su detención, en noviembre de 2017.

"A este Dante Canonica", decía en otro momento, "le han puesto en contacto con el número dos, la persona del rey de Marruecos, y ha montado una estructura (...) Ponen la propiedad dentro de la estructura, hacen como un contrato de venta y entonces parece todo perfecto. Claro, no pueden decir que el beneficiario es el otro [en referencia al rey emérito]. Entonces, sin decírmelo, me lo ponen y después dicen: "Ésta no quiere devolverle la cosa". Pero si lo hago, es money laundering. Es blanqueo".

Regalos reales

Sin embargo, lo que manifestó en la Fiscalía de Ginebra no es que "le pusieron" a su nombre un solar en Marrakech sino que este terreno es suyo porque fue otro "regalo" de otro rey, esta vez el de Marruecos.

"Fui yo quien le pidió a Dante Canónica que creara la empresa Mountain Lion Inc", indicó la consultora a Bertossa.

Esa sociedad, añadió, es la propietaria de un terreno en el palmeral de Marrakech que es "un regalo del rey de Marruecos". "Este regalo se hizo a mi favor y no a favor de Juan Carlos I", afirmó Corinna, desdiciéndose de lo que comentó a Villarejo.

La examiga de Don Juan Carlos trató de salvar la contradicción aludiendo a la "ilicitud" de la grabación -que, además, estaría alterada- y refugiándose en el silencio. El acta de la comparecencia refleja el pulso entre la investigada y el fiscal:

"Usted [Bertossa] me pregunta si esa es mi voz en estas grabaciones. Me niego a responder a esa pregunta".

"Usted me señala que hasta ahora no he cuestionado públicamente el contenido de estas grabaciones. Me niego a tomar una determinación al respecto".

"Me pregunta por qué me niego a esa determinación. Me niego a responder".

Parte de la declaración de Corinna Larsen ante el fiscal Bertossa./ E.E.

Como hizo con don Juan Carlos tras el "regalo" de los 65 millones ("después de la transferencia de los fondos fui a España para agradecérselo"), Corinna dijo que "visité al rey de Marruecos para agradecerle su regalo. Él esperaba que yo construyera una casa en el terreno. Sabía que yo había estado viniendo a Marruecos durante más de 20 años. Decidió darme este terreno para que eventualmente invierta en Marruecos".

Dante Canónica confirmó que "Corinna y el notario me dijeron que el rey [de Marruecos] deseaba hacerle a ella esta donación", pero añadió que "le llamé la atención sobre el hecho de que era, en mi opinión, un regalo envenenado porque el terreno no estaba construido y ella no visitaba Marruecos con la suficiente frecuencia como para hacer algo con él".

"No sé por qué el rey de Marruecos quería hacer una donación a Corinna", señaló Canónica, que se encargó de ir a Casablanca en marzo de 2014 para finalizar la operación de "donación".

Instrucciones

Bertossa sospecha que Juan Carlos I tiene relación con la propiedad del terreno y en una declaración anterior, al 9 de octubre de 2018, preguntó a Canónica por un mail que le escribió Corinna el 26 de noviembre de 2013: "Las instrucciones son aceptar el regalo de la tierra y luego esperar y ver qué hacer con ella o no... En cualquier caso, necesitamos preparar los documentos necesarios (...)".

En el documento aparece la anotación manuscrita classement Solare (clasificación Solare), nombre de la empresa de Corinna montada ad hoc para recibir los fondos de Lucum.

Mail de Corinna Larsen a Dante Canónima sobre el terreno en Marruecos./ E.E.

El abogado aseguró que "el término 'instrucciones' se refiere a las instrucciones de Corinna o del rey de Marruecos, no a instrucciones de Juan Carlos I".

18 millones de dirhams

El correo, en todo caso, refleja una intervención de Corinna Larsen en relación al solar de Marrakech poco compatible con lo que le dijo a Villarejo ("sin decírmelo, me lo ponen").

Bertossa también preguntó a Canónica por el contrato relacionado con el terreno marroquí. "¿En qué se ve que se trata de una donación, ya que se menciona un precio de venta de 18 millones de dirhams?", inquirió el fiscal.

El abogado contestó que "ese precio no fue pagado por mí ni por Corinna. Es el rey de Marruecos el que paga ese importe".