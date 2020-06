Colau no quiere a Torra en la mesa de diálogo: "Ignora a los catalanes no independentistas"

Ada Colau lo tiene claro. El president Quim Torra no debe ser el interlocutor principal en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y le aleja de esas reuniones. "No puede liderar el diálogo ni la cohesión porque ignora a todos los catalanes no independentistas", ha afirmado.

En una entrevista en Ràdio 4 de RNE, la alcaldesa de Barcelona cree que "la vía unilateral está totalmente agotada" y pide a ERC que se posicione y aclare qué modelo de país quiere. "Debe decir qué eje prioriza, si el social o el independentista", ha dicho.

Convencida de que el Gobierno de la Generalitat, de JxCAT y ERC, "está dividido", Colau es partidaria de que se convoquen elecciones en Cataluña cuanto antes. "No deberían tardar en llegar", ha afirmado, con el horizonte puesto un un alianza entre su formación, los socialistas y ERC que ella descarta llamar tipartito. "No le pondría esa etiqueta pero sí es necesario un acuerdo entre fuerzas progresistas", añade.

"Ya no da más de sí"

Colau cree, además, que "se ha agotado la fase donde sólo valía independentismo o no" y que la alianza de ERC con JxCAT "ya no da más de sí". "Nadie espera del Gobierno de la Generalitat que gobierne, eso ya es muy grave", ha señalado, para explicar que ya son "demasiados temas" en los que la Generalitat no gobierna "porque su único eje es el independentismo".

Así, vislumbra un futuro para Cataluña en el que las ciudades tengan un gran peso y conviva "el diálogo y los pactos" entre las fuerzas progresistas. "Falta que la Generalitat tenga un Gobierno de izquierdas, estamos en un momento crítico", ha dicho.

"Perdón" a los niños

Sobre la gestión de la pandemia, Ada Colau ha denunciado que la oposición "ha utilizado los muertos para lanzárselos" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha lamentado que no haya habido diálogo ni mesas de negociación con los agentes sociales y económicos en el Congreso, algo que ha destacado sí ha habido en el Ayuntamiento de Barcelona.

El gran error, según la alcaldesa de la ciudad condal, ha sido la gestión de las residencias de ancianos. "Ha sido un fracaso", ha opinado, para pedir una investigación "con calma".

Además, considera que debe haber una "disculpa oficial" a los niños por haberles "estigmatizado" durante la pandemia. "Fue un error situar las escuelas como si fueran el lugar más peligroso", ha opinado.