Ábalos redobla la presión al PP: "No renovar el estado de alarma los haría responsables del caos"

El PSOE, pendiente del voto del PP. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha redoblado la presión sobre Pablo Casado, después de que el presidente Pedro Sánchez le llamara esta mañana para lograr su apoyo en la votación de este miércoles en el Congreso sobra la prórroga del estado de alarma.

El titular de Transportes ha hablado de "caos y desorden" si no se mantiene el estado de alarma y ha explicado que la conversación entre Sánchez y Casado ha durado en torno una hora: "El líder del PP ha dicho que no va a apoyar esta medida".

De acuerdo con la versión de Ábalos, el presidente del Gobierno "ha advertido" al líder de la oposición que su postura puede "llevar a España a un caos sanitario y económico". "No quiero ser alarmista, pero si efectivamente el estado de alarma decae imagínese el día siguiente, todo el mundo tiene que incorporarse a su actividad". "No renovar el estado de alarma los haría responsables del caos".

En este sentido, el dirigente socialista ha pedido "responsabilidad" y "compromiso" a las fuerzas del arco parlamentario, pero especialmente al PP como "partido de gobierno" después de los "sacrificios" que ha hecho la "sociedad española".

El actual equilibrio parlamentario ha provocado que el Ejecutivo de coalición dependa del voto del PP para ampliar el estado de alarma, ya que sus principales socios de investidura, ERC y PNV, se han abstenido.

Consecuencias

Ábalos ha insistido en que "no es una medida política ni ideológica, es una medida para todos". "Es un apoyo a España, no al Gobierno".

"Hay que explicar las consecuencias de una decisión de este tipo y si tienen una alternativa mejor que la expongan, me cuesta mucho entender que haya otra alternativa. Nadie ha propuesto otra alternativa porque no la hay", ha sostenido. Pero dejando claro que "no se puede ir de farol en una cosa tan seria" ya que "son momentos muy duros".

Como afirmó el sábado Sánchez y hoy Ábalos, el estado de alarma ha sido "eficaz" y ha "funcionado". "Gracias a las medidas que se han tomado, podemos observar que el nivel de alivio en algunas comunidades es distinto".

"No es legítimo acorralar a un gobierno para que al final sean los ciudadanos los que terminen pagando las consecuencias de este debilitamiento e interés político que algunas fuerzas priorizan por encima de la salud, de la vida, del bienestar y la economía de este país", ha concluido.