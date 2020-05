El catedrático que pide a los políticos que se bajen el sueldo: "También ellos deben hacer sacrificios"

La crisis del coronavirus ha exigido sacrificios de los ciudadanos, que se han visto obligados a recluirse en sus viviendas e incluso a perder temporalmente sus trabajos con el fin de superar la epidemia y no contribuir más a su propagación.



Además de demostrar su responsabilidad individual, ahora hay españoles que buscan que las autoridades políticas no solo rindan cuentas por la gestión de la pandemia sino que prediquen con el ejemplo de lo que piden a la ciudadanía "y hagan ellos también “sacrificios”.



El catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, ha llevado en Change.org su original iniciativa para que los políticos donen el “20% de su sueldo a un Fondo por el coronavirus”. “También ellos deben hacer sacrificios y demostrarlo con hechos, no solo con sus discursos”, explica el profesor a EL ESPAÑOL.



La iniciativa cuenta desde su lanzamiento con más de 1.600 rúbricas de apoyo y necesita llegar hasta las 2.500 para lograr su objetivo, que es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escuche la propuesta. Ésta consiste en aprobar un Decreto-ley para crear un "Fondo Coronavirus" con las aportaciones obligatorias del 20% de los ingresos de todos los cargos públicos de España, más los de libre designación, que se estima en unas 300.000 personas.



Ruiz, que tiene un blog donde ha ido publicando artículos sobre las respuestas legales al coronavirus, tiene un extenso currículum universitario. Además de catedrático fue magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Granada (1988-1991), consultor de la ONU (Chile, diciembre de 1989) y director del gabinete de análisis de la Presidencia del Parlamento de Andalucía (1997-2004).



Es decir, conoce la política desde cerca. De hecho, asegura que su mujer “que ostenta un cargo público” también se vería perjudicada por su iniciativa en Change.org. “Mi propuesta no es populista ni antipolítica, sino todo lo contrario, es para que la ciudadanía se reconcilie con la política”.

Tributo transitorio

La idea surgió comparando la respuesta de distintos países ante la crisis de la Covid-19. “Estuve mirando qué estaban haciendo los otros estados del mundo para luchar contra la pandemia y vi que en Uruguay, a iniciativa del presidente Luis Lacalle, habían puesto un impuesto transitorio del 20% del sueldo y pensé que el Gobierno español estaba hablando mucho de sacrificio, pero el liderazgo social no solo se consigue con discursos sino con el ejemplo”, abunda.



Y es que el tributo que plantea este catedátrico sería también transitorio. “Además de Uruguay, otros países de Europa como Bulgaria o Austria también han tenido ideas similares. Estos dos países han donado el sueldo. Yo propongo que sea mediante un impuesto de seis meses en el que todos los políticos tengan que dar el 20%”.



En el caso de Austria, los miembros del Gobierno federal austríaco donarán como "señal de unión" un salario neto mensual para organizaciones benéficas en medio de la crisis del coronavirus.

En Bulgaria, diputados y miembros del Ejecutivo van a entregar sus sueldos -alrededor de un millón de euros en total- a la sanidad pública durante el tiempo que duren las medidas de confinamiento.



En España, en cambio, las propuestas formuladas no han logrado el consenso de todos los partidos con representación parlamentaria. Algunas formaciones, como el PSOE, anunciaron que sus parlamentarios donarán sus retribuciones por desplazamientos.

En un momento en el que el Congreso está prácticamente sin actividad, muchos no ven sentido en seguir cobrando complementos por dietas y desplazamientos que suponen un coste de más de 600.000 euros al mes.

El PP, por su parte, propuso la creación de un fondo común para que sus cargos públicos puedan donar parte de su sueldo. Ciudadanos y Bildu exigieron que todos los diputados renunciaran a las dietas. Podemos se limitó a decir que es una “práctica habitual” de su partido donar parte del sueldo de sus dirigentes a causas sociales.

De momento, sin embargo, no hay ninguna acción en este terreno que haya logrado la aprobación de la Cámara.