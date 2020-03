Ponsatí se ríe de la tragedia del coronavirus: "De Madrid al cielo"

La exconsejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Clara Ponsatí, ha compartido varios mensajes en su perfil de Twitter sobre la evolución del coronavirus en la Comunidad de Madrid que han levantado el enfado entre varios dirigentes políticos, especialmente en las filas del PP.

La política independentista colgaba una noticia sobre cómo está avanzando la pandemia en la capital de España diciendo que "Madrid corre ya más riesgo que Lombardía o Hubei pero sigue sin decretar el cierre total". El polémico tuit vino después, en el que Ponsatí simplemente decía "de Madrid al Cielo".

Este segundo mensaje, con la popular expresión que Ponsatí ha usado en tono de burla, ha sido borrado minutos después tras el aluvión de críticas que ha recibido por publicarlo.

Tuite de Clara Ponsatí.

Varios diputados de Partido Popular han respondido a la exconsellera Ponsatí, criticando la publicación.

"Clara Ponsatí eres despreciable. Eurodiputada nacionalista catalana. ¿Cómo te atreves a decir 'De Madrid al Cielo'?. Indigna", ha respondido el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha respondido a la exconsellera, destacando que "el odio no salva vidas". "No nos distraigamos, juntos saldremos adelante. No hay un minuto que perder", ha señalado el alcalde de Madrid en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el diputado del PP José Ignacio Echániz ha calificado a Ponsatí de "miserable" por su publicación y la popular Rosa Romero de "despreciable".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes también ha criticado a la exconsellera. "Se puede ser miserable y luego está lo de está 'señora'", ha apuntado.

Por su parte, el exportavoz del PP en el Parlamento vasco Borja Sémper ha definido como "degradación moral" la publicación de la catalana.