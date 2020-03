Ayuso defiende su ausencia el 8-M: "En este país no era obligatorio ir a una manifestación"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que es una "absoluta vergüenza" que opciones políticas como Ciudadanos y su visión liberal del feminismo fueran expulsadas de la manifestación con motivo del 8-M este domingo en Madrid.

Pese a que el PP acudió a la marcha, la dirigente ha excusado su ausencia en que no se siente "representada" ni le "gusta" el movimiento que la convocó, ha dicho en 'Los Desayunos de TVE'.

"Empezamos mal si me tachan de buena o mala por no ir a una manifestación, en este país no era obligatorio ir a una manifestación", ha continuado, defendiendo "que cada uno reivindique lo que crea oportuno".

Díaz Ayuso: "Yo creo en la libertad de la mujer, que nada nos ponga freno y llegar tan lejos como nuestro mérito y capacidad nos lleve (...) Si me van a tachar de buena o mala mujer porque voy o no a una manifestación, empezamos mal" https://t.co/n1meqTMvEG #DíazAyusoLosDesayunos pic.twitter.com/2oeRvqtu6r — Los Desayunos (@Desayunos_tve) March 9, 2020

A su juicio, "el problema de las mujeres es otro", compartido con los hombres, ha matizado, y son "los obstáculos para la maternidad y la paternidad, que pueden suponer un freno".

Díaz Ayuso aboga por "acabar con los machismos, pero no con los hombres", ya que desde su punto de vista el feminismo que defienden especialmente los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, van "contra el hombre".

La presidenta regional ha puesto como ejemplo de feminismo a la científica recientemente fallecida Margarita Salas. "Yo creo en la libertad de la mujer, que nada nos ponga freno y llegar tan lejos como nuestro mérito y capacidad nos lleve", ha zanjado.