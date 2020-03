Calvo, sobre la expulsión de Cs el 8-M: "Hay que dejar que todos se manifiesten, no me gustó"

Carmen Calvo ha mostrado su descontento con la expulsión durante la marcha del 8-M en Madrid de las líderes de Ciudadanos: "Hay que dejar que todo el mundo se manifieste desde sus posiciones, sean las que sean. No me gusta nada", ha asegurado.

"No dice mucho en favor de la libertad de cada una de nosotras", ha aseverado la vicepresidenta primera del Gobierno. Se ha referido también a las discrepancias entre partidos del Gobierno de coalición respecto a Igualdad, alegando que son algo "normal".

Durante una entrevista en Radio Nacional de España ha manifestado que la "novedad" es que esos desencuentros se hagan públicos: "Por primera vez hay un gobierno de coalición y esto llama la atención. A veces en ese foco que se pone ocurren estas cosas".

🔴 DIRECTO | @carmencalvo_ asegura que las discrepancias entre ministerios son para ella "lo más normal", pero reconoce que lo que no es habitual es que se hagan públicas



▶️ https://t.co/Kn0tESKcsf pic.twitter.com/2VJtDPQvz2 — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 9, 2020

Calvo, preguntada por su posible descontento por no estar al frente del ministerio de Igualdad, cha contestado que el cargo no lo es todo: "Estoy en el movimiento feminista desde el año 75. Llevo toda mi vida en esto y voy a seguir. Llegué del PSOE del partido feminista. En cualquier sitio puedo ser útil al feminismo, humildemente. No es algo que me preocupe".

Ha añadido que "en la anterior legislatura" tomaron "200 medidas de igualdad" y no sólo desde el ministerio del mismo nombre. "En esta legislatura 22 ministerios toman medidas por la igualdad", ha dicho. "Tenemos un acuerdo de gobierno donde están reflejadas las decisiones más importantes. Cada ministerio es proponente de sus políticas y luego tenemos que coordinarlas", ha manifestado Calvo.

Carmen Calvo en la manifestación del 8-M.

La vicepresidenta ha cargado contra los que atacan el feiminismo: "El discurso de la ultraderecha negando la violencia está haciendo un daño terrible en la conciencia social de este país. El 80% de las mujeres no denuncia y eso es gravísimo"

🔴 DIRECTO | "El discurso de la ultraderecha negando la violencia está haciendo un daño terrible en la conciencia social de este país. El 80% de las mujeres no denuncia y eso es gravísimo"



Carmen Calvo (@carmencalvo_), @M_Presidencia



▶️ https://t.co/Kn0tESKcsf pic.twitter.com/dAatUSRgWK — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 9, 2020

Calvo cree que todavía queda trabajo por hacer en materia de igualdad: "No podemos ser al mismo tiempo mujeres con la tradicional carga y trabajadoras compitiendo en igualdad de condiciones y ciudadanas de primera. No es posible si no hacemos un reparto de los tiempos y que todo eso sea compatible. Es una política central de una sociedad, no una política parcial. Esto ha llegado y se va a quedar en la política de un país"