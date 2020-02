Arrimadas niega a Igea y da la batalla: "Nos ha pedido integrar a su gente para no presentarse"

La batalla por el liderazgo de Ciudadanos sube de tono. Después del tenso cara a cara que mantuvieron este lunes Inés Arrimadas y Francisco Igea tras un acto en Valladolid, la portavoz de la formación naranja en el Congreso insiste sobre una cuestión que Igea ha negado en varias ocasiones. "Su equipo nos ha pedido como condición para no presentarse integrar a su gente en una sola lista", ha asegurado.

En una entrevista en RNE, Arrimadas ha desvelado así parte de las conversaciones que presuntamente ha mantenido con Igea. Sin embargo, esta última afirmación fue rechazada de plano por Igea, líder del sector crítico, durante desencuentro de este lunes, que él mismo ha calificado de "escena" preparada por Arrimadas, consciente de que los medios de comunicación presentes en el acto iban a grabarlo.

En la conversación, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León negó tajantemente que sobre la mesa estuviera una integración en la lista de Arrimadas a cambio de no competir contra ella. "Nadie ha hablado de integración. Lo sabes. Y si quiere que hagamos públicas nuestras conversaciones, las podemos hacer", dijo. Sin embargo, horas después, Arrimadas ha afirmado todo lo contrario. Y no solo que Igea ha pedido integrar a parte de los suyos en su lista, sino también "aceptar su modelo de partido".

"No voy a negociar esto en un despacho. Le invito a sentarnos y lo voten los ciudadanos", ha continuado Arrimadas, que ha vuelto a contrariar las afirmaciones de Igea de este lunes en las que dejaba claro que "nadie ha pretendido repartirse nada en el despacho porque como tú muy bien sabes yo no quiero nada de reparto, no quiero estar en la Ejecutiva".

De hecho, Igea ha retado a Arrimadas a que muestre en público sus conversaciones de WhatsApp o le dé "su consentimiento" para hacerlo él. "Yo las tengo guardadas. Le invito a que las haga públicas. En ellas se comprueba que nadie ha pedido un puesto", dijo anoche en una entrevista en La Ser.