Arrimadas y Casado posponen sus libros con Planeta tras las críticas al "manual" de Sánchez

Apenas quedan líderes políticos sin un libro bajo el brazo. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián, Santiago Abascal o Íñigo Errejón ya figuran como autores. También muchos de los que se fueron: Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy... A esta eclosión editorial se unirán Inés Arrimadas y Pablo Casado, que ya tienen firmados sus contratos con el grupo Planeta.

¿Cuándo se publicarán sus mecanoscritos? El de Arrimadas, según las fuentes consultadas por este diario, estaba previsto para diciembre de 2019, pero el inesperado devenir de su partido le ha obligado a posponerlo sine die. El título provisional era Una ciudadana sin complejos. Lo editará Península.

Casado suscribió su acuerdo -con el sello Deusto- aproximadamente un año antes de ganar las primarias que le hicieron presidente del Partido Popular. Preparó una teoría sobre "la cuarta revolución industrial". Está lista para ver la luz, pero el líder conservador ha pedido que se mantenga en el cajón.

La única vez que Casado ha hablado en público al respecto arguyó con algo de ironía: "No me atrevo a sacarlo... Me dicen que es una marcianada". Pero algunos miembros de su entorno, en charla con este diario, enlazan el retraso de la publicación con el escándalo que se generó en torno al libro de Pedro Sánchez. Un suceso que también influye en la cautela de Arrimadas.

El Manual de resistencia (Península, 2019) del actual presidente del Gobierno -el primero que publica un libro estando en Moncloa- llegó a los escaparates hace justo un año. Inmediatamente, fue sometido a distintos programas antiplagio. Existía el precedente de la tesis.

Días más tarde, salió a relucir quién había hilvanado verdaderamente aquellas letras: Irene Lozano. La actual presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) llegó a reconocer: "Yo hice el libro, pero el autor es el presidente". Es decir: la ex de UPyD compuso las páginas tras mantener varias conversaciones con Sánchez.

Algunos dirigentes de PP y Ciudadanos aprovecharon la circunstancia para atacar al secretario general socialista. El propio Casado, en el Congreso, aseveró: "No sé quién le escribe las réplicas, pero como sea el mismo que le escribe los libros...".

Ahora, ninguno de los dos quiere que sus respectivos 'manuales' se conviertan en bumerán. Son conscientes de que serán examinados con lupa cuando vean la luz. Ambos debutarán literariamente. A día de hoy, ninguno había publicado antes. El "Pablo Casado" que figura como autor en la web de Planeta... es un sociólogo padre de un relato erótico.

El contenido preparado por el presidente del PP no variará, salvo en caso de sorpresa. Sucede algo distinto con el proyecto de Arrimadas. Así rezaba la reseña que circuló entre los libreros cuando el lanzamiento era inminente: "Habla (...) de lo ocurrido en los últimos años, de las causas del auge del nacionalismo en España y en toda Europa y de las claves del éxito de Ciudadanos en las elecciones del 21-D. Lo hace a partir de anécdotas personales y ejemplos de lo vivido dentro y fuera del Parlament, que aportan a este libro una privilegiada visión de lo más humano y emocional que se esconde detrás del debate político habitual".

El descalabro del 10 de noviembre y su llegada a la presidencia de Ciudadanos conformarán un episodio tan contundente que no podrá ser obviado en su Una ciudadana sin complejos. El 15 de abril, por cierto, será Albert Rivera quien lance sus memorias políticas.

Las fuentes de ambos partidos consultadas por este periódico mencionan que no existe una presión por parte de Planeta, ya que los contratos permiten esa flexibilidad en las fechas de publicación. Se firman de esa manera para atar al autor en corto y que no pueda fichar por un sello rival.

¿Son rentables los libros políticos?

En los próximos días, nacerán los libros de Artur Mas, Albert Rivera y Carles Puigdemont. Acaban de llegar los de José Manuel García-Margallo, José Ignacio Wert, Santi Vila, Manuela Carmena y Esteban González Pons.

Hace años que los grandes grupos editoriales apuestan por la memoria política como producto, pero los últimos meses encarnan una ebullición reseñable. ¿Quién los compra? ¿Son rentables?

El de Mariano Rajoy, por ejemplo, está conociendo un éxito casi sin precedentes. Tanto en términos de rentabilidad como de influencia. Pero, ¿qué pasa con los personajes que suscitan menos atractivo?

Un exministro, autor de varios libros, explica a este diario: "Se nos paga un adelanto y, después, un 10% de las ventas. Las editoriales no pierden dinero. Si no, no lo harían. Tampoco creo que ganen mucho, pero estas publicaciones les reportan visibilidad e influencia".

¿Y de cuánto es el adelanto? La cifra crece considerablemente cuando se trata de un presidente del Gobierno, pero si es un exministro raso suele rondar los 4.000 euros.