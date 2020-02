Feijóo habla con Arrimadas y le dice 'no' a la gallega: "Sumar no siempre da igual al producto"

Alberto Núñez-Feijóo no quiere ir en coalición con Ciudadanos a las elecciones y se lo ha trasladado a Inés Arrimadas en un tono muy a la gallega. El presidente de la Xunta de Galicia ha reconocido públicamente este miércoles por la mañana haber recibido la llamada de la líder naranja, una comunicación que "valoro" y "respeto". Además, el gallego ha agradecido "que Ciudadanos verbalice por primera vez que está a favor de que el candidato Núñez Feijóo sea el presidente de la comunidad autónoma".

Sin embargo, Feijóo no comparte la fórmula con la que Ciudadanos quiere acudir en las urnas: en coalición y no integrados en las listas del PP. "Para ganar pido que se nos dé un poco de protagonismo en estrategia. Sumar no siempre da igual al producto que previamente tienes previsto", esbozó el presidente de la Xunta para intentar dejar claro que él no comparte la estrategia electoral de los naranjas."A veces, las cosas que no son comunes, que son en parte dispares, puede producir otra operación que no es la prevista", añadió después de recordar que el plazo para llegar a un entendimiento finaliza el 1 de marzo, no este jueves, que es el último día para registrar una alianza electoral si es que PP y Ciudadanos finalmente quisieran ir de la mano a la cita electoral.

Los liberales aprovechan ese tono ‘a la gallega’ para trasladar que “seguirán trabajando” en busca de la coalición. Aunque Feijóo interpreta ese “trabajo” como una apuesta de cara a integrar a los naranjas en sus listas. Un extremo que Arrimadas no acepta. Si en la papeleta pone PP, Ciudadanos presentará la suya. De hecho, ya han convocado sus primarias. La candidata que más fuerza tiene es Beatriz Pino, aunque las encuestas no les otorgan ni un solo escaño.

La reunión que mantuvo Villegas -secretario general en funciones- con su homólogo en Galicia también acabó en nada. En “escollo”, según palabras de Arrimadas. Como todavía quedan dos días de plazo para presentar coaliciones, Ciudadanos sigue presionando: “Nuestra oferta es para los tres territorios”.

Este jueves tendrá lugar el dead line para Galicia. Un día más tarde, llegará el de País Vasco. Está por ver si Arrimadas es capaz de tumbar lo avanzado en Euskadi cuando se ratifique el “no” de Feijóo. Este martes, en el Congreso, Pablo Casado comunicó a Arrimadas que cierra filas con su barón gallego. O dicho de otra manera: le explicó que Génova no va a forzar a su candidato a una coalición que no desea. En un primer momento, esa era la única esperanza de Ciudadanos, que acaba de desvanecerse.