PP y Cs se acercan para ir juntos en País Vasco pero siguen sin entenderse en Galicia

Pablo Casado e Inés Arrimadas han estado durante la tarde de este martes reunidos durante una hora y media para intentar cerrar un acuerdo para ir unidos a las elecciones autonómicas que el 5 de abril se celebran en País Vasco y Galicia. Los dos partidos han valorado la reunión de "cordial" y "positiva" y, aunque han acercado posturas para ir en coalición en País Vasco, siguen sin cerrar la fórmula adecuada para presentarse unidos a las elecciones de Galicia.

La líder de Ciudadanos ha adelantado el "escollo" sigue estando en Galicia, donde el presidente Alberto Núñez-Feijóo se niega a ir en coalición con el partido naranja y solo permitiría integrar a personas independientes de Ciudadanos en su lista electoral. Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantiene que hay que trabajar "en la casuística" de cada territorio.

Arrimadas insiste en ir de la mano con el PP en una autonomía donde los naranjas no tienen ni un solo diputado sentado en el Parlamento. "Nosotros no queremos que el PP nos presente y que sus candidatos se integren en nuestras listas, queremos ir juntos", insistió, antes de adelantar que telefoneará a Feijóo para "intentar" ir juntos -y no integrados- a la cita electoral.

Por su parte, García Egea insistió en que el objetivo "es el mismo", que el bloque constitucionalista mantenga los mejores resultados electorales, "un punto de partida fundamental". Sin embargo, puso como fecha límite para cerrar un acuerdo preelectoral hasta el 1 de marzo, el día que se tienen que presentar las listas, y no este jueves, el límite que tienen para registrar una alianza electoral.

Los dos partidos se mostraron mucho más optimistas en el acuerdo de País Vasco, donde los líderes de las dos formaciones constitucionalistas ven mejor en coalición e incluso a incorporar a "personas de la sociedad civil" y de UPyD. Los partidos tienen de margen hasta el jueves a medianoche para registrar sus candidaturas con las que se presentarán a las elecciones el 5 de abril en Galicia y un día de margen más para hacer lo mismo en País Vasco. "Si hay voluntad política, hay tiempo", cerró Arrimadas, que aseguró que lo intentará hasta el último minuto.