Asturias se une a las regiones socialistas que llevarán al Gobierno a los tribunales si no paga el IVA

El juego de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las cuentas públicas y el control del grifo de las transferencias de impuestos a las CCAA le permite para sus negociaciones ya ha cansado al segundo barón socialista.

Después de que Emiliano García Page anunciara hace unos días que Castilla-La Mancha se unía a la iniciativa judicial de las regiones que gobierna el PP, este viernes ha sido Adrián Barbón, jefe del Ejecutivo del Principado de Asturias el siguiente en sumarse a la rebelión.

Barbón ha avanzado desde Gijón -mientras en Madrid se celebraba la reunión de Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sede del Ministerio- que su Gobierno acudirá a la vía judicial para reclamar los 75 millones de euros que se le adeuda a la comunidad autónoma del IVA. Todo, en caso de que la cita con el Ejecutivo central no aporte soluciones para su devolución.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno. Moncloa

Barbón, en declaraciones a los medios de comunicación tras la visita a las instalaciones de ThyssenKrupp, ha indicado que ya dio instrucción para preparar la reclamación previa que es preceptiva en estos casos antes de acudir a la vía judicial, por si fuera necesario.

"Apropiación indebida"

Éste es el mismo paso que ya ha dado Page desde Toledo y que anunció el pasado martes. "Castilla-La Mancha no puede renunciar a los 135 millones que le corresponden y autorizamos desde el Consejo de Gobierno al gabinete jurídico para que emprenda acciones administrativas en un principio y, si es necesario, luego de manera judicial, para recuperar estos millones que nos fueron hurtados en la liquidación del IVA del 2017", argumentó.

Emiliano García-Page y Pedro Sánchez. Efe

De hecho, el presidente de Cantabria ha llegado a señalar el tipo delictivo en el que podría incurrir el Ejecutivo en el caso de no "no entregar" el dinero que "nos debe a las CCAA". Miguel Ángel Revilla ha reclamado a Montero que no obligue a las comunidades autónomas a recurrir a la Justicia porque en caso de ser así lo tendría "perdido", y avisa de que si no paga incurriría en "apropiación indebida".

En el caso de Cantabria, según ha recordado, la "deuda" asciende a 42 millones. Revilla ha hecho un llamamiento a Sánchez porque "en este caso, además, creo que vamos a ir todos", ha comentado, tras pedir que en el CPFF que se celebra en la tarde de este viernes la ministra Montero explique una fórmula de abono a las comunidades que sea "rápida".



Ha pedido al Gobierno que "recapacite" y ha recordado que Montero "también reclamaba ese IVA" cuando estaba al frente de la Consejería de Hacienda de Andalucía.

Antecedentes

Ésta no es la primera ocasión en que desde Hacienda se abre y cierra el flujo de dinero que el Estado debe repartir a las CCAA en cumplimiento del modelo de financiación autonómica aún vigente -que debió ser renovado hace años-. A la vuelta del verano pasado, Montero decía no poder cumplir con las entregas a cuenta "porque el Gobierno estaba en funciones". La cosa coincidía con la negociación de última hora con Unidas Podemos para que la formación de Pablo Iglesias aceptara un Gobierno en solitario del PSOE con su apoyo externo.

Yolanda Díaz, hoy ministra de Trabajo, cuando era diputada de Unidas Podemos en la oposición. ADP

Sin embargo, en cuanto se comprobó que habría segundas elecciones, en Hacienda se logró -oficialmente- que la Abogacía del Estado hallara una fórmula para "cumplir con las CCAA".

Así comenzaba la precampaña electoral, después de las amenazas de las regiones gobernadas por el PP y del propio Pablo Casado de que podrían llevar a Montero ante los tribunales. De hecho, la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, (Galicia en Común), llegó a esgrimir un informe de los servicios jurídicos de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo para "demostrar que el Gobierno miente, porque no sólo hay fórmulas, sino que está obligado a entregar ese dinero".

"Hay más deudas pendientes"

"Estamos abiertos a dialogar", ha apuntado Barbón en Gijón. Allí ha insistido en que, de no darse puntos de acuerdo, iniciarán un procedimiento judicial. "Espero y confío que haya algún tipo de solución en el marco de esa respuesta a nuestra demanda de esos 75 millones de euros del IVA". No obstante, ha recordado que fue un Gobierno del PP quien "se comió" un mes en la liquidación del IVA.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita a ThyssenKrupp. EP

Este viernes, Page también había preparado la reunión con Montero ofreciendo una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida advirtiendo de que no conseguir que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumpliera" constituiría un riesgo y "abriría un agujero" en las finanzas de las autonomías, al tiempo que recordaba que hay "otras deudas pendientes".

"Si no se paga a las autonomías, que no se engañe nadie, será una amenaza de recorte a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales", ha agregado.

En todo caso, rebajaba la tensión de inicio apuntando que Castilla-La Mancha iba a la reunión "de muy buena fe" para "intentar llegar a acuerdos", rebajando así el tono de las últimas semanas en las que se llegó a amenazar con ir a los tribunales si no se satisfacía la deuda. "Hay que plantear los problemas" para conseguir "soluciones", ha considerado.