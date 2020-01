PSOE y Podemos insisten en rebajar la pena a Junqueras y él en declarar otra vez la independencia

La reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno de Sánchez continúa con su onda expansiva. Las consecuencias de las intenciones del Ejecutivo han creado un clima de revolución que aún está lejos de mitigarse. Así, la actualización prevista de la legislación no ha roto el consenso en el Ejecutivo de coalición y tanto los socialistas como los dirigentes de Podemos van de la mano.

Lo han dejado claro unos y otros, comenzando por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y seguido por portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens. Iglesias no duda de que la única solución al órdago independentista pasa por las “cesiones” —“Los acuerdos no serán 100% satisfactorios para nadie”, matiza— y el PSOE también le da la razón.

Aunque la revisión se contempla desde otra óptica por parte de los presos catalanes. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, continúa mandando el mismo mensaje, a pesar de los gestos de Sánchez. El último: “Nos hemos ganado el derecho de volverlo a intentar”.

“La DUI no fue un error”

La postura de los políticos condenados por el Tribunal Supremo no ha variado un ápice. “Hicimos lo que prometimos que haríamos. En cualquier Estado democrático hoy seríamos independientes y estaríamos en la negociación de pasivos y activos. Pero este Estado no lo es”, afirma Junqueras. Lo ha hecho para Catalunya Radio en una entrevista por carta, al igual que sus compañeros Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

Todos ellos volverán a pisar el Parlament catalán este martes, en el marco de la comisión de investigación del 155, en la que intervendrán. Las tesis son comunes y se muestran como un bloque, pero el más contundente, junto con el presidente de ERC, es Forn.

“No fue un error la DUI, sino al contrario. Con la DUI salvamos y no enterramos la vigencia del mandato de las urnas del 1-O, que nos sigue interpelando y nos debe comprometer”, considera el exconseller de Interior.

En similares términos se expresa Jordi Turull. “No fue un error la DUI, sino al contrario. Con la DUI salvamos y no enterramos la vigencia del mandato de las urnas del 1-O, que nos sigue interpelando y nos debe comprometer”.

Delitos para “los Tejeros de turno”

Así las cosas, el dilema al que se enfrenta el Gobierno es claro: continuar las negociaciones frente a unos condenados por sedición que insisten en que, si pueden, habrá otra declaración unilateral de independencia. Pero la actitud catalana no amilana a Iglesias: “Quiero ver a los dirigentes del independentismo negociando en las instituciones, no me gusta verlos en la cárcel”, afirma en una entrevista en La Vanguardia.

Asens, por su parte, también se muestra favorable a la reforma penal. El portavoz de En Comú Podem señala que "una ventaja respecto de la amnistía es que de la reforma se puede sustraer el control del poder judicial", dado que "la amnistía es inviable desde el punto de vista político y jurídico". También desveló en TV3 que ERC, JxCat y la CUP "ven bien la modificación del Código Penal".

La sensación también se traslada al PSOE. Históricos socialistas como José Montilla defienden la modificación legal, arguyendo que “el delito de sedición y el de rebelión están pensados en clave del SXX y no del SXXI, para los Tejeros de turno”. “Una actualización del Código Penal está bien, los delitos están desfasados”, explica en una información de El Nacional.