El secretario del Parlament da la orden de retirar el acta de diputado a Quim Torra

El secretario del Parlament, Xavier Muro, ha dado ordenado retirar el acta de diputado al president de la Generalitat, Quim Torra, acatando así la orden la Junta Electoral Central. Sin embargo, la última palabra la tiene el presidente del Parlament, Roger Torrent, que puede limitarse a suscribir la decisión o incurrir en un delito de desobediencia.

La decisión llega el mismo día en el que el Parlament retoma su actividad parlamentaria después de que el Tribunal Supremo rechazara el pasado jueves suspender de forma cautelar la orden de la JEC de retirar el acta de diputado autonómico a Torra y ordenara ejecutar su inhabilitación tras la condena por desobediencia que pesa sobre él por no retirar a tiempo los símbolos partidistas en periodo electoral.

Poco después. la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a instancias de la JEC, dio 48 horas al secretario general del Parlament, Xavier Murod, para que comunique qué representante de JxCAT sustituirá a Torra en la cámara catalana.

Este lunes, a las 15:00 horas, comenzará el pleno del Parlament, al que tiene previsto acudir Torra en calidad de presidente de la Generalitat. Antes, a las 12:30 horas, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado a la Mesa, para abordar las peticiones de Ciudadanos y Partido Popular para que ejecute la orden de la JEC.

Torrent corre el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia si no acata el requerimiento de la JEC o suscribe la decisión del secretario del Parlament y Cuidadanos ya ha advertido que no les "va a temblar la mano para ir ante la Justicia y denunciar su desobediencia".

La Mesa del Parlament ya rechazó la semana pasada retirarle el escaño y le mantuvo como diputado con el apoyo de JxCAT, ERC y PSC y con el visto bueno de los letrados, que elaboraron un informe que concluía que la JEC no era competente para suspender a Torra como diputado.

Este domingo el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, se ha mostrado convencido de que la Mesa no aceptará este lunes despojar a Torra del acta de diputado y se ratificará en que la Junta Electoral "no tiene competencia ni autoridad" para ello. En declaraciones a TV3, Costa aseguró que la Mesa se ratificará en que "solo los órganos parlamentarios pueden decidir poner fin al mandato de un diputado y que, por tanto, la Junta Electoral no tiene ninguna competencia ni autoridad" para ello.

Será en el pleno de esta tarde donde se verá si Quim Torra ejerce de presidente de la Generalitat y diputado con normalidad y vota en el primer punto del orden del día: los presupuestos de la Generalitat. Torra ya ha dejado claro que sigue siendo diputado y presidente de la Generalitat, tras recordar que el Parlament ya votó el pasado 4 de enero a favor de mantener su condición de diputado.