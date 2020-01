El PSOE vota en contra de que la Eurocámara persiga los crímenes de ETA tras sus pactos con Bildu

El Parlamento Europeo investigará los 379 crímenes de ETA sin resolver todavía por los tribunales españoles, pero lo hará sin el apoyo del partido que gobierna en España, y que para lograrlo precisó de la abstención de EH Bildu, la formación política heredera de Batasuna en la investidura de Pedro Sánchez.

La votación en la Comisión de Peticiones, además, llegaba sólo un día después de que otra socialista, María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, anunciara otro acuerdo con Bildu, esta vez para sacar adelante sus Presupuestos autonómicos para 2020.

Fuentes del PSOE en la Eurocámara niegan que votaran en contra. La explicación hay que buscarla en que "sólo iban a salir dos misiones" y los socialistas prefirieron apoyar la que ellos presentaban "sobre problemas de integración en colegios alemanes", que también salió adelante, "y la visita de parlamentarios al Mar Menor" que proponía la Izquierda Unitaria (Podemos). Una portavoz del grupo socialista español explicó a este periódico que "no es tanto que votáramos en contra del dossier que llevó el PP sobre ETA", sino que optaron por otras peticiones.

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). ADP

Los eurodiputados socialistas de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votaron no. ¿Todos ellos? Todos, no sólo la española Cristina Maestre, sino también los provenientes de los demás países de la UE. ¿Y cómo pudo ser que todos los socialistas y progresistas europeos optaran por los colegios alemanes y no por esclarecer los crímenes de una banda terrorista y hacer, así, justicia a esas 379 familias? Acaso porque la líder del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas es la española Iratxe García.

"ETA ya ha acabado"

Cristina Maestre (PSOE), vicepresidenta de la comisión ha explicado a este periódico que, además, "el terrorismo en España ya se ha acabado". Para los socialistas, "ETA ya no existe" y, ésa es la razón por la que la visita de la Comisión de europarlamentarios "es innecesaria". Por otro lado, añaden las citadas fuentes socialistas que esta misión conlleva, de alguna manera, "poner en entredicho la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

La líder de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García, en una entrevista con EL ESPAÑOL. ADP

Sin embargo, el promotor de la iniciativa, Miguel Ángel Rodríguez Arias, cree que es a los etarras encarcelados y a sus herederos políticos a quienes se debe pedir explicaciones, "y no a la Policía y la Guardia Civil, ni a los tribunales", que en su opinión, "han hecho un enorme trabajo y han llegado hasta donde han podido".

En declaraciones a la cadena Cope, el abogado de derechos humanos, representante de Dignidad y Justicia, la asociación que llevó la petición a la Eurocámara, ha señalado a Arnaldo Otegi y a Pedro Sánchez: "¿Ahora que han pactado, por qué no llama el presidente al líder de Bildu para que inste a sus excamaradas a colaborar con la Justicia?".

Hemos aprobado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo realice una misión de investigación al País Vasco para esclarecer 379 crímenes de ETA sin resolver.



Una gran noticia para las víctimas y para todos los demócratas.



Verdad, memoria, dignidad y justicia. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) January 21, 2020 La Comisión de Peticiones está presidida por la eurodiputada española del PP Dolors Montserrat. La exministra de Sanidad celebraba este martes el éxito de la votación, impulsada también por los liberales de Renovar Europa (Cs), con los votos a favor del PPE y los Conservadores y Reformistas Europeos (Vox). Dignidad y Justicia ya expuso la situación ante los eurodiputados en 2017 y 2018 y apuntó la conveniencia de que los eurodiputados visitaran España. Rodríguez Arias alertó entonces a la Eurocámara de que los 379 asesinatos sin resolver supone que los autores de cerca de la mitad de los crímenes cometidos por la banda terrorista no han sido juzgados por sus actos. Entonces, criticó que las autoridades españolas "no hayan cumplido con su deber de llevar a cabo investigaciones oficiales, efectivas e independientes" para que los responsables sean perseguidos y las familias de las víctimas compensadas. El @Europarl_ES investigará en el País Vasco los crímenes no resueltos de ETA. Una mala noticia para los terroristas, sus cómplices y los que quieren pasar pagina blanqueando a sus dirigentes.

No olvidaremos jamás. https://t.co/V0PyeFpNUp — Jordi Cañas (@jordi_canyas) January 21, 2020

También Jordi Cañas, eurodiputado de Cs y defensor de la petición, aplaudió con "orgullo" la decisión de la Comisión. "Una mala noticia para los terroristas, sus cómplices y los que quieren pasar pagina blanqueando a sus dirigentes", dijo en referencia al voto en contra de los socialistas. "No olvidaremos jamás".

La comisión de Peticiones del Parlamento europeo ha acordado este martes enviar al País Vasco una misión de investigación para reunir información por los 379 crímenes de la banda terrorista ETA aún sin resolver, aunque el calendario y la agenda del viaje están aún por definir.

El objetivo es que la delegación europarlamentaria se lleve a cabo en la segunda mitad de 2020 y permita a los eurodiputados verse con víctimas y autoridades policiales y judiciales.