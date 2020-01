Casado condiciona el desbloqueo del CGPJ a que el PSOE penalice los referéndum ilegales

"Tendemos la mano al PSOE si quiere despolitizar la elección del CGPJ y apoyar la separación de poderes". Pablo Casado ha pedido este lunes penalizar los referéndum ilegales y reforzar las euroórdenes como condiciones para apoyar al PSOE a desbloquear la justicia.

El líder de la oposición ha afirmado que "hay que reforzar la euroorden para que Carles Puigdemont no esté de país en país".

En una entrevista en Antena 3 ha pedido que sean los jueces los que decidan qué vocales van a ocupar el máximo órgano de los jueces. Más tarde serían ratificados por el Parlamento.

"Pedro Sánchez dice que quiere desjudicializar la política, pero a lo mejor lo que quiere hacer es desjudicializar a los políticos independentistas", ha afirmado.

Pin parental

Casado se ha referido también al pin parental, asegurando que "no parece descabellado que cualquier actividad extraescolar cuente con el conocimiento y la aprobación de los padres" y que lo que propone el PP es "libertad frente al adoctrinamiento".

"El equilibro es libertad de elección e información para los padres", ha aseverado. Cree que los hijos "por supuesto que son de los padres" y estos tienen la "responsabilidad" para elegir sobre la educación con mecanismos como el 'pin parental', que ha circunscrito a las actividades extraescolares.

Ha dicho que esta autorización de los padres, que da la posibilidad de vetar charlas para sus hijos en los colegios sobre asuntos como la educación sexual, "no es nada de Vox" sino que el PP lo implantó hace 15 años en la Comunidad de Madrid y hace ocho meses en Murcia.

Y es ahora el Gobierno el que levanta la polémica al respecto como "una cortina de humo" en un Consejo de Ministros para no responder a las críticas sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, algo que "se les ha ido de las manos".

"La polémica no existe, siempre y cuando no haya un Gobierno socialcomunista que quiere imponer a los padres lo que tienen que enseñar a los niños", ha afirmado Casado, quien ha insistido en que no se trata de que un padre decida sobre "algo que está en el currículum" sino para actividades extraescolares.

Ha puesto como ejemplo de estas actividades que un padre podría no autorizar con el pin parental que funciona en la Región de Murcia que asistiera a "un taller de tauromaquia", y ha añadido que se trata de una cuestión de "libertad frente a adoctrinamiento".

De hecho, ha comparado la posición del Gobierno con la que tienen los regímenes comunistas, como el cubano, en los que "los niños son del Estado".

"Los hijos por supuesto que son de los padres. Nadie habla de propietarios, tú no posees a tu hijo, pero tienes la responsabilidad de todo lo que le pase, para elegir el colegio y que fuera del currículum oficial tu hijo va a la actividad extraescolar que tú quieres", ha concluido Casado.

Constitucionalismo en Cataluña

Casado, ha admitido que "desea" una vía constitucionalista de PP, Ciudadanos, el partido Barcelona pel Canvi del exprimer ministro francés Manuel Valls y la propia sociedad civil que pueda concurrir conjuntamente a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña. A su entender, debería ocurrir algo similar a lo que ocurrió en su día en el País Vasco, donde primero la sociedad civil dijo "basta ya" y poco después lograron llegar al Gobierno vasco.

Ha señalado que no hay una negociación al respecto sino que "lo que hay es un deseo". "Ojalá que todos los constitucionalistas lleguemos a una convergencia y, si se me permite la expresión conocida en Cataluña, una convergencia democrática y constitucionalista que no solo pasa por Manuel Valls y Cs y por el PP, sino por la sociedad civil", ha enfatizado.

Casado ha recordado que en el País Vasco "fomentaron a la sociedad civil", que dijo "basta ya" del terrorismo y del nacionalismo. En ese momento, ha proseguido, fueron importantes las manifestaciones culturales, las cátedras universitarias o las ONG, y tanto el Gobierno del PP como el PSE de Nicolás Redondo Terreros dieron a los ciudadanos "la posibilidad de tener una referencia a nivel social" que luego permitió que los constitucionalistas fueran "capaces de ganar en las urnas".

"Eso creo que hace falta ahora en Cataluña. Los partidos constitucionalistas pero también a esos profesores, periodistas, profesionales que alzan la voz para decir 'basta ya' porque no queremos comulgar con esta fractura social y esta ruina económica", ha recalcado el presidente de los 'populares'.

Casado ha insistido en que "no tienen conversaciones en firme" con esos partidos pero ha añadido que Cs "ya sabe" que el PP está dispuesto a que los acuerdos que han llegado en Madrid, Murcia, Castilla y León o Andalucía lo puedan hacer en Cataluña, una comunidad en la que el partido naranja "tiene más representación" que los 'populares'.