ERC reúne a su Ejecutiva en plena negociación de la investidura de Sánchez

ERC reunirá este lunes a la Ejecutiva del partido en plena negociación con el PSOE de cara a la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, informaron a Efe fuentes de la formación republicana.



Este partido ha indicado que durante los próximos días "analizará internamente" la "propuesta y el estado de la negociación" con los socialistas, al tiempo que ha descartado que antes del fin del año se celebre la reunión del Consell Nacional "imprescindible para cerrar un posible acuerdo", ya que este órgano debe dar el visto bueno definitivo a un virtual acuerdo de investidura.



La reunión de la dirección de ERC se produce después de la reactivación el pasado viernes de las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez. Era la cuarta reunión de los equipos negociadores, que no se habían entrevistado desde el pasado 10 de diciembre.



Este 'parón' se produjo debido a que, tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sentenció que Oriol Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad, ERC anunció que no volvería a reunirse con los socialistas hasta ver "cómo actúa la Abogacía del Estado", que debe presentar al Tribunal Supremo en los próximos días -la fecha límite es el 2 de enero- su informe sobre la aplicación de la sentencia.



Los contactos volvieron a reanudarse días después de la celebración del congreso de ERC, el pasado día 23, cuando la portavoz republicana Marta Vilalta confirmó la reanudación de la negociación con contactos "discretos" no presenciales mediante mensajes de móvil y afirmó que solo quedaban "flecos" para culminar la negociación.