González Terol: "Sánchez es un peligro, su mejor amigo es Junqueras, un condenado por sedición"

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, considera que el Gobierno está "blanqueando" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras y espera que la Abogacía del Estado no haga un "informe ad hoc" para facilitar la negociación con ERC y acelerar la investidura.

"Está claro que el mejor amigo de Pedro Sánchez es hoy un condenado por sedición y malversación que duerme en la cárcel de Lledoners", ha asegurado González Terol después de que Junqueras haya apostado por seguir con las negociaciones con el PSOE y no parar en ningún caso esas conversaciones.

En una entrevista concedida a Europa Press, González Terol ha señalado que la resolución europea sobre Junqueras "no modifica en nada la cuestión de fondo", que es su "condena" a 13 años de cárcel por sedición y malversación, sino que analiza una cuestión "meramente procesal" entre dos tribunales.

González Terol: el PP estará "muy atento" a lo que haga la Abogacía del Estado.

Ante el hecho de que ERC haya reconocido que está pendiente del pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la resolución de la corte europea, ha dicho que su partido espera que "no se haga un informe ad hoc" como el que, según ha subrayado, se hizo hace unos meses para "cambiar el delito de rebelión por el de sedición" ante el juicio del procés o el que se redactó a instancias de Hacienda para "negar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas".

Atentos a la Abogacía del Estado

"Desde el PP estaremos muy atentos a lo que se quiera resolver en este sentido", ha avisado, reiterando que el fallo europeo "no afecta a la sentencia" del Tribunal Supremo. Eso sí, ha asegurado que "si afecta a las negociaciones" con ERC "es una buena oportunidad" para "romper con los independentistas".

González Terol ha subrayado que el juicio del procés ha sido "tremendamente garantista" y ha pedido "dejar claro" que es el propio Tribunal Supremo el que solicitó una aclaración al tribunal europeo sobre una cuestión procesal. "Insisto, no vulnera la cuestión de fondo", ha abundado, para subrayar que en España hay "separación de poderes, más allá de lo que diga Torra, Puigdemont o Junqueras".

Por ello, ha afirmado que el PP va a "trabajar para que Junqueras "se mantenga en la cárcel" y también intentará que termine en prisión el expresidente catalán Carles Puigdemont. Además, ha señalado que el Gobierno "debe defender el papel de la Justicia en España y velar" por que la euroorden sea modificada para garantizar que un "prófugo de la Justicia" pueda ser "reclamado por la Justicia española".

Un "fracaso" de Sánchez

El responsable de Política Territorial ha indicado que si hubiera elecciones generales de nuevo sería "un nuevo fracaso" de Pedro Sánchez, que ya no quiso llegar a un acuerdo con Cs o con Podemos porque Pablo Iglesias "le quitaría el sueño". "Y ahora parece que ser que lo primero que quiere regalarle es la poltrona de la vicepresidencia del Gobierno", ha manifestado.

González Terol ha rechazado que el PP pueda abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez pero ha recalcado que su partido ha ofrecido "hasta 11 pactos de Estado" para facilitar la gobernabilidad y que no dependa "ni de los independentistas ni de los comunistas".

Sin embargo, ha dicho que el líder del PSOE ha "decidido continuar con el abrazo de la vergüenza con Pablo Iglesias y el acuerdo con los independentistas". "El PSOE ha decidido ser el caballo de Troya de los independentistas y de los comunistas en este país. Creo que erróneamente, pero es decisión de Pedro Sánchez", ha proclamado.

Sánchez y Iglesias se abrzan tras firmar un acuerdo para la formación de un Ejecutivo. Efe

Eso sí, ha advertido de que si Sánchez "fracasa" y no logra ser investido, "todas las opciones están abiertas". Ha recordado que el PP logró 89 diputados en las generales y el actual jefe del Ejecutivo en funciones llegó a Moncloa "con una moción de censura con tan solo 84 diputados a la Presidencia del Gobierno".

González Terol ha indicado que el PP sería "una alternativa razonable, sensata y, sobre todo, capaz de garantizar el crecimiento económico y el desarrollo de España". "Por tanto, todas las opciones están abiertas. Somos otro partido y el arco parlamentario tendría que votar alternativas distintas de gobierno a la del PSOE", ha dicho, para agregar que habría que buscar otras fórmulas "siempre antes de tener que ir a unas elecciones generales".

La vía Arrimadas, "vía muerta"

El vicesecretario de Política Territorial del PP ha criticado el acuerdo de PSOE, PP y Ciudadanos que propone ahora la portavoz del partido naranja, Inés Arrimadas, y ha recordado que esa formación "tuvo su oportunidad" para favorecer la gobernabilidad en los meses posteriores a los comicios de abril y no lo hizo.

"Y ahora cuando ya no dan las cifras, llaman a una unión de dos partidos, Cs y PP, para apoyar a un PSOE que no lo pide y que no lo quiere", ha recalcado, para añadir que los pasos de Sánchez evidencian que no tiene voluntad de hacer "ningún tipo de pacto ni acuerdo con los constitucionalistas". Por eso, ha dicho que todo apunta a que la llamada vía Arrimadas "ha caído en vía muerta".

Marta Vilalta, Pere Aragonès y Roger Torrent ante el asiento vacío de Oriol Junqueras, en el 28º congreso de ERC. Efe

González Terol ha afirmado que Sánchez es "un riesgo para el país" y "un peligro para el crecimiento económico" y ha señalado que el hecho de que la Comisión Europea haya "llamado la atención a España por su paro, su deuda pública y el estancamiento en su productividad" corroboran esas tesis.

El PSOE y el constitucionalismo

González Terol ha criticado las recientes declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, hablando de hasta ocho naciones y diciendo que Cataluña es una nación muestran que esa formación ya no defiende la Constitución.

Miquel Iceta, triunfante tras su discurso final en el 14º Congreso del PSC. Efe

"Creo que el PSOE es un partido constitucional pero no es un partido constitucionalista o empieza a dejar el constitucionalismo", ha resaltado, para añadir además que Sánchez va a tener como vicepresidente a Iglesias, que defiende "dejar hablar a los catalanes en un referéndum ilegal". A su entender, son posturas que "no están amparadas" por la Carta Magna.

Por el contrario, ha dicho que el PP "garantiza que la Constitución no se va a tocar" y ha añadido que tampoco hay mayorías en el Parlamento para que se abra su reforma. "El Partido Popular es la garantía de que el constitucionalismo está a salvo gracias a un partido que está dispuesto a defenderlo a ultranza", ha apostillado.

Los barones del PSOE en privado

Además, González Terol ha recordado que el PP va a presentar mociones en los Parlamentos autonómicos y en las Diputaciones para rechazar que Sánchez hable de "conflicto político" en Cataluña y abra una mesa de negociación entre gobiernos.

Ha reconocido que el objetivo de su partido es que los barones socialistas "hagan pública sus reticencias" a los pasos que está dando Sánchez. "Queremos a través de estas mociones que los barones socialistas, que presumen en privado de estar en contra de este tipo de medidas, como los líderes de Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón, públicamente suscriban que no están de acuerdo con esa negociación", ha aseverado.