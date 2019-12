Iceta dice que ha "echado cuentas" y que ya le salen nueve naciones en España

El líder del PSC, Miquel Iceta ha asegurado este domingo que hay, en España, hasta nueve naciones distintas. "Las he contado. Según los Estatutos de Autonomía, ocho, y si sumamos el preámbulo de Navarra, nueve. Los Estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades, o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad son sinónimos", dice en una entrevista publicada en La Razón.

"Lo decimos desde 1978. Para algunos, nación y estado son lo mismo y la nación es homogénea. Para nosotros no. Por eso, España es una nación de naciones, y las naciones que viven en España son plurales. En Cataluña hay quien piensa que la nación es para los que hablan catalán. La nación es para todos los catalanes hablen catalán o castellano, es un sentimiento de comunidad. Se puede ser nación sin aspirar a Estado", completa.

Sobre las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, Iceta defiende que quiere ser "prudente a la hora de escoger las palabras". "No quiero meter presión a nadie, pero me siento presionado. Todo depende de ERC. Es su decisión y su responsabilidad. (...) No nos hemos de meter presión con respecto al tiempo para alcanzarlo, o si debe ser un acuerdo de investidura o tiene que ir más allá para dar estabilidad", explica.

El líder del PSC asegura tener "una relación fluida con ERC" pese a las "diferencias", una vez que "ambos apostamos por una posición dialogante y constructiva". Respecto a las críticas de la derecha a las negociaciones que el PSOe manteien con los independentistas, Iceta afea a Casado que sea "responsable de un bloqueo" e insiste en que deberá "reflexionar" sobre el hecho de que "sus expectativas de llegar al Gobierno están estrechamente ligadas a Vox".