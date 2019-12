El PP exige a Sánchez que explique "el precio de pactar" con quienes quieren destruir España

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, trata de utilizar la Constitución para blanquear su negociación con aquéllos que precisamente quieren romperla, "hacerla añicos".

Montesinos ha afirmado este sábado en Málaga que este viernes, Día de la Constitución, mientras Sánchez decía defender la vigencia de la Carta Magna, en paralelo, sus socios, "aquéllos que ha elegido", lo que hacían era desprestigiarla, atacarla y dejar muy claro que quieren acabar con la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles.

Ha lamentado la actitud de Sánchez de negociar con quien quiere destruir la Constitución, al tiempo que ha subrayado "es la Carta Magna de todos y que nos permite ser iguales en derechos y obligaciones", por lo que le exige que explique "el precio de pactar" con quienes quieren destruir España.

▶ @montesinospablo 👉 "Ante el contexto político grave, vamos a defender siempre el interés general de los españoles planteando Pactos de Estado sobre cuestiones capitales, y ejerciendo una oposición firme y responsable defendiendo las instituciones y la Constitución". pic.twitter.com/VZi3lbAkBg — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) December 7, 2019

El PP, en la oposición

El dirigente popular ha dicho que Sánchez "sigue siendo el señor del no es no" porque "no quiere asumir responsabilidades por el caso de los ERE, no da la cara ante los últimos, y demoledores, datos de paro y no llama a Pablo Casado, desdeñando así los pactos de Estado que ha planteado el PP".

Por ello ha afirmado que ante esta "grave" situación, el PP ejercerá una oposición "clara, firme y responsable" basada en defender la Constitución, el Estado de derecho y el interés general.

Ha rechazado las "lecciones de la izquierda" en defensa el medio ambiente y ha recordado que el PP es el partido de Miguel Arias Cañete, que ha llevado a las instituciones europeas la lucha contra el cambio climático, y el partido que, ya en 1996, creó por primera vez un ministerio de Medio Ambiente.

Montesinos cree que los insultos de la izquierda se deben a que "tienen que estar muy nerviosos" y ha criticado el intento de monopolizar una causa que es de todos y ha afirmado que su "nerviosismo" se deben a que saben que van a estar muchos años sin gobernar la capital de España.