Calvo: "Mañana se sientan PSOE, PSC y ERC y en la comisión bilateral, Gobierno y Gobierno"

A poco más de 24 horas para la reunión entre el PSOE y ERC en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, enmarca cualquier diálogo del Ejecutivo con el Govern catalán como reuniones "entre Gobierno y Gobierno" pero deja claro que la reunión de este jueves entre PSOE y ERC es "entre partidos" y que en ella no se hablará del derecho de autodeterminación.

La vicepresidenta ha enmarcado el diálogo entre el Ejecutivo y el Govern dentro de la Comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut y que Pedro Sánchez reactivó cuando llegó a La Moncloa tras la moción de censura. Además, ha urgido a todas las formaciones a facilitar la formación de Gobierno "antes de Navidad" para afrontar los retos pendientes y las "circunstancias del día a día".

Tras recoger su credencial de diputada, Calvo apunta que "mañana se sientan PSOE, PSC y ERC y, en esa comisión bilateral, se sientan Gobierno y Gobierno. De manera obligada y necesaria". Ha explicado que es "exactamente igual que en otras (comisiones) bilaterales que forman parte del paisaje habitual de la política española" y que el diálogo entre gobiernos que exige ERC "ya existe".

Calvo ha dejado claro que en esa reunión el PSOE "no va a hablar" del derecho de autodeterminación porque "no existe" y "no está en nuestra Constitución". "Es una petición que no tiene ningún fundamento, así que de eso ni hablaremos ni participaremos", ha afirmado lanzando así un mensaje a ERC, que llevará a una futura mesa de negociación la autodeterminación de Cataluña.

"Podemos hablar de un país con diversidad territorial, eso que tanto le cuesta a las derechas", ha continuado Calvo, que remarca que la "realidad" de España es un país "con distintos territorios".