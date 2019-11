ERC no se mueve del no a Sánchez: exige ahora un calendario y garantías para la mesa de diálogo

"Estamos esperando al PSOE. La pelota está en su tejado". ERC no se mueve de su 'no' en la investidura de Pedro Sánchez e insta a los socialistas a comenzar una negociación que aún no ha avanzado después de la reunión entre Gabriel Rufián y Adriana Lastra la semana pasada.

En rueda de prensa, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha dejado claro que si el PSOE quiere contar con el apoyo de los 13 diputados deben de seer ellos quienes "deben moverse". "Nuestro objetivo no es facilitar la investidura, es encontrar una solución al conflicto político en Cataluña. Si no quieren encontrarla, que no cuenten con nosotros", ha dicho.

Tras el 10-N, ERC ha puesto como condición una mesa de negociación pero este lunes han puestos las primeras condiciones de cómo debe ser. Vilalta cree necesaria la existencia de un calendario y que existan garantías de que se cumplirán los acuerdos que se tomen. Además, exigen que no temas vetados. "Queremos hablar entre iguales y de todo. Un diálogo entre iguales, que se pueda hablar de todo".