Rivera pedirá hoy a Sánchez el cese de Torra: "Es un conductor suicida"

Albert Rivera ha desvelado esta mañana en Barcelona cuál será su principal petición al presidente del Gobierno en la reunión que mantendrá con él en Moncloa a partir de las siete: la destitución de Quim Torra. El presidente de Ciudadanos, arropado por Lorena Roldán e Inés Arrimadas, lo ha descrito como "un conductor suicida" que "no puede seguir al frente de la Generalitat".

Con este mensaje, el candidato liberal ha vuelto a recuperar la aplicación del artículo 155, necesaria para que ese movimiento pueda cristalizar. A ojos de los naranjas, las barricadas de anoche en Cataluña son motivo más que suficiente para impulsar el mecanismo constitucional. Rivera será el tercero en estrechar la mano de Pedro Sánchez. Primero, el líder socialista dialogará con Pablo Casado y Pablo Iglesias.

El político catalán se ha visto obligado a reducir la duración de su mitin porque ha conocido la cita de Moncloa esta misma mañana. Lo ha explicado de esta manera: "Lo que está ocurriendo me duele en el alma. Ayer estaba en mi casa y se me saltaban las lágrimas. No puedo soportar la injusticia de ver cómo queman mi ciudad".

En un claro dardo a Sánchez -que todavía no ha visitado la ciudad Condal-, Rivera ha clamado: "Hay que estar aquí con los valientes que dan la cara. He venido a rendiros homenaje". En ese instante, el dirigente de Ciudadanos ha saludado a Carmen, una mujer que fue agredida el 12-O por vestir el logo de su partido: "Quiero darte las gracias. Espero que detengan a ese indeseable, que te pegó una patada por ser española en España".

Rivera ha vinculado a Quim Torra con la "actuación de los violentos" y ha reiterado que apremiará a Sánchez a que lo cese: "Está llamando a la desobediencia. El control se toma con la ley. No debemos renunciar a un solo palmo de España. El último pueblo de Girona es tan español como el Paseo de la Castellana".

Ciudadanos, más allá de la petición a Sánchez, ha convocado una manifestación este domingo a las doce en la Plaza de Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat, con el lema "¡Basta ya! Justicia y convivencia". "Quiero que los buenos estén tranquilos y que los malos no duerman", ha resumido.

Rivera también ha anunciado otra de sus peticiones al presidente para la reunión de esta tarde: "Vamos a pedirle que esto sea cuestión de Estado. Aparquemos la campaña, lo primero es garantizar la seguridad de los españoles". Unas palabras con las que ha introducido este alegato: "El Gobierno debe poner a todas las fuerzas de seguridad a disposición de los catalanes".