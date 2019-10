Iglesias tiende puentes con Errejón: "No es adversario. Si tengo que ponerme de acuerdo con él, lo haré"

Pablo Iglesias rebaja el tono cuando se refiere a Íñigo Errejón a un mes para las elecciones generales. El secretario general de Unidas Podemos es consciente de que su excompañero de partido puede ser su socio tras el 10-N y evita entrar en cualquier enfrentamiento. "Errejón no es en absoluto un adversario, lo son los poderosos que se presentan a las elecciones", ha afirmado.

En una entrevista en La Cafetera de Radiocable, Iglesias ha pedido a los suyos ser "extremadamente respetuosos" con los problemas internos de Más País, en clara referencia a las dimisiones de Clara Serra y Pablo Soto. "No podemos ser oportunistas ni meter el dedo en el ojo", ha dicho para tender la mano a Errejón en un futuro no muy lejano para llegar a acuerdos de Gobierno. "Tenemos que asumir que había compañeros que no querían hacer política dentro de Podemos. Es respetable y saludable. Si en el futuro hay que ponerse de acuerdo, lo haré. Sin duda", ha dejado claro.