Montero: "Calvo manipuló documentos para crear un relato que nos perjudica"

En la primera entrevista tras la investidura fallida, Irene Montero, aspirante frustrada a la vicepresidencia, ha acusado en La Cafetera a Carmen Calvo de manipular los documentos y filtrarlos para crear un relato que perjudique a Unidas Podemos: "La vicepresidenta del gobierno ha manipulado documentos para crear un relato que perjudica a su socio".

Montero ha manifestado que el PSOE "hace una cosa y la contraria" tendiendo "su mano a la derecha" para pedir la abstención y no negociando con Podemos. Ha criticado que el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, "no hace autocrítica". Respecto a lo que cabe esperar a partir de ahora: "Nuestra opción es un gobierno de coalición en España y queremos negociar para ello".

Sin embargo, la número dos de la formación morada ha dicho que la responsabilidad de dar el primer paso corresponde al PSOE, que "para algo ha ganado las elecciones" y "tienen que liderar los acuerdos". Por parte de Podemos, "no hay vacaciones que valgan, no hay agosto que valga" para recuperar las negociaciones. Asimismo, ha reiterado que "no hay por qué esperar a septiembre".

"Para nosotros es importante no asumir un Ministerio de Vivienda que no tiene competencias para regular el precio de los alquileres o paralizar los desahucios sin alternativa habitacional"- @Irene_Montero_ #LaCafeteraIRENEMONTERO https://t.co/jn7mnO0lbz — La Cafetera (@radiolacafetera) July 26, 2019

La portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja ha criticado la soberbia del candidato: "Llega al Congreso como si tuviera mayoría absoluta y ese no es un buen tono para las negociaciones". Insiste en que para los de Unidas Podemos "todas las opciones son posibles", aunque "no estamos dispuestos a gobernar a cualquier precio". Como han reiterado los líderes de su formación, quieren "competencias" y no estar en el Gobierno "para decorar".

Sobre el veto a Pablo Iglesias, Montero ha declarado que "ha sido la madre de todas las mentiras, ha sido la enésima de las excusas" de Pedro Sánchez. También ha añadido que la repetición de elecciones "no es una opción y el único que la ha puesto sobre la mesa es el Partido Socialista".