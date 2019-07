Sánchez descarta a Iglesias: "Necesito un vicepresidente que defienda la democracia"

"No se dan las condiciones para que Pablo Iglesias sea miembro de este Gobierno". Pedro Sánchez cree que "el principal escollo para que haya un acuerdo es la participación de Iglesias en el Gobierno". Así se ha manifestado en una entrevista en La Sexta este jueves en la que ha asegurado que si Iglesias renuncia a entrar en el Ejecutivo, "sin duda" habría acuerdo antes de la semana que viene, cuando se celebrará el debate y votación de investidura.

"Necesito un vicepresidente del Gobierno que defienda la democracia española", ha asegurado. "No puedo tener un vicepresidente del Gobierno que diga que en España hay presos políticos". "No me puedo permitir el lujo de tener a un vicepresiente del Gobierno que lo que haga sea mirar para otro lado o silenciar" la posición del Ejecutivo en caso de que haya que gestionar un nuevo desafío a la legalidad constitucional en Cataluña, según Sánchez.

"Ellos [en referencia a Podemos] defienden el derecho de autodeterminación, que hay presos políticos, ellos recurrieron la aplicación del 155" y eso es algo que dificulta el entendimiento entre ambas fuerzas de cara a una sentencia del Tribunal Constitucional sobe el proceso independentista, ha manifestado.

Oferta hasta la semana que viene

Sánchez ha vuelto a ofrecer a Unidas Podemos una coalición, siempre que ésta excluya a Iglesias y los morados hagan propuestas de ministros "cualificados" en las áreas llamadas a ocupar. "Mantengo la oferta hasta el día de la votación. Después, no habrá ninguna oferta", ha dicho. En septiembre, si hay negociaciones, un posible pacto "no pasará ya por una coalición", según él.

También ha reclamado a Pablo Casado y Albert Rivera, "que se dan tantos golpes de pecho", se abstengan para que él pueda ser presidente ya que no hay "alternativa" a diferencia de lo que ocurrió en 2016. "No hay otra forma de Gobierno en España que no sea una liderada por el PSOE", ha reclamado.

Sánchez no ha sido nada claro al aclarar de qué manera Iglesias le reclamó la vicepresidencia y ministerios como el de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social. "No me gusta airear lo que son conversaciones privadas", ha dicho. El candidato socialista descartó el lunes en una entrevista en la Cadena Ser la exigencia que desde su partido atribuían a Iglesias: "No, no, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera".

Este jueves, el candidato socialista no ha podido concretar cómo se lo ha pedido, aunque sí ha trasladado que "más del 90%" o "del 95%" de las conversaciones con Iglesias, que incluyen cinco reuniones físicas de varias horas y llamadas de teléfono, versaron sobre el reparto de cargos en el Ejecutivo.