El PSOE presiona al PP: "El esfuerzo lo vamos a poner ahora en Casado, España necesita un Gobierno"

"El esfuerzo lo vamos a poner ahora en Pablo Casado. España necesita un Gobierno", ha asegurado este jueves el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que, en los días previos a la sesión de investidura del candidato del PSOE, busca apoyos para que Pedro Sánchez pueda continuar al frente de la Moncloa.

En una entrevista en Onda Cero, Ábalos ha asegurado que los socialistas van a poner el foco en intentar que el PP facilite, vía abstención, la investidura de Sánchez. "Sería un gesto que no habría que pedírselo", ha insistido el secretario de Organización del PSOE, recordando a los populares que en octubre de 2016 el grupo socialista actuó de forma responsable y se abstuvo con Mariano Rajoy.

"Nos dicen que no pactemos con los independentistas. Por eso pedimos que no bloqueen el gobierno, pero nos dicen que tampoco; acuda usted a sus socios que si no me estropea el relato", ha criticado.

"Ahora es momento de saber si teníamos razón los del no", ha proseguido Ábalos, que fue uno de los diputados que no se abstuvo en aquella sesión de investidura de Rajoy. "Si votan no es evidente que el PP no se merecía entonces la abstención del PSOE".

Más reuniones

Asimismo, y a menos de una semana de la investidura, Ábalos ha anunciado que Pedro Sánchez volverá a llamar a Pablo Casado y a Albert Rivera para volver a reunirse con ellos. También con Pablo Iglesias. "El esfuerzo hay que hacerlo", ha subrayado.

En cuanto a Unidas Podemos, Ábalos ha manifestado que no existe un veto como tal contra la formación de Iglesias. Sobre la entrada del líder morado en el futuro gobierno, Ábalos ha asegurado que "lo pueden hablar". "Es que de momento no lo han hablado. Por ahora se ha puesto sobre la mesa el gobierno de coalición pero no su entrada en el Ejecutivo", ha zanjado.