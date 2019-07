El PSOE vuelve a acusar a Iglesias de haber exigido ser vicepresidente aunque Sánchez lo desmintió

De nuevo, fuentes del PSOE. De nuevo, nada en público. El PSOE ha trasladado este jueves que Pablo Iglesias pidió a Pedro Sánchez ser vicepresidente y que Unidas Podemos ocupase las carteras de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, además de tener responsabilidades en la comunicación del Ejecutivo.

Así se lo habría trasladado el propio Sánchez a los miembros de su Ejecutiva reunidos este jueves en Ferraz para aprobar un nuevo documento de propuestas y hacer un llamamiento a los partidos políticos para que permitan al líder del PSOE ser investido presidente la próxima semana.

No es la primera vez que el PSOE dice en privado que Iglesias pidió ser vicepresidente. El martes de la semana pasada, diversas fuentes socialistas también lo aseguraron, centrándose en la vicepresidencia que supuestamente exigía Iglesias. Fue después de la última reunión entre el líder morado y el socialista, pero también después de la rueda de prensa de Adriana Lastra, número dos del PSOE, que nada de todo esto contó en su comparecencia.

La semana pasada, Podemos lo desmintió tajantemente, pero la noticia ya estaba en muchos medios. En una comparecencia al final de la tarde, Lastra evitó confirmarlo, asegurando que tenía que ser discreta y no debía revelar conversaciones entre Sánchez e Iglesias.

Este lunes, el propio Sánchez fue preguntado en una entrevista en la Cadena Ser. "No, no, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera", dijo el candidato socialista. También Iglesias aseguró, al día siguiente en una entrevista en La Sexta, que jamás le había pedido tal cosa.

Este jueves, fuentes del PSOE volvieron a la carga. Preguntado en rueda de prensa, José Luis Ábalos, secretario de Organización, volvió a reivindicar la discreción, asegurando que si Sánchez quiere confirmarlo (a pesar de haberlo desmentido ya), es libre de hacerlo en una nueva entrevista, esta vez en La Sexta, este mismo jueves.