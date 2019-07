Iglesias pone la "coalición" como "línea roja" y advierte a Sánchez: "El problema no es Cataluña"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, exige un gobierno de coalición al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, si quiere el apoyo de su grupo en la sesión de investidura, que se celebra los días 22 y 23 de julio. Tanto es así que ya lo califica como "línea roja", por lo que anticipa que no habrá acuerdo si el PSOE se mantiene en la idea de un ejecutivo "monocolor".

"Cuando se comparte el poder hay más garantías", ha recalcado, llamando la atención sobre "la manipulación del CIS", que, a su juicio, este miércoles "hizo que pareciera lo contrario" cuando una mayoría de españoles, defiende, desea un Consejo de Ministros mixto. "Cuando sólo hay un partido, el partido utiliza las instituciones", ha zanjado.

Entrevistado en Antena 3, ha querido además responder a Sánchez, que minutos antes había estado en Los Desayunos de TVE, en su afirmación de que Cataluña es el gran problema que urge resolver. "Son la pobreza infantil, la precariedad laboral, que no hay justicia fiscal, que hay gente que no llega a fin de mes", ha enumerado.

📺 "Es un poco raro que el PSOE diga que se quiere poner de acuerdo con nosotros y al tiempo buscar ponerse de acuerdo con PP y Cs. Si quieres hacer un Gobierno de izquierdas, lo lógico es negociar ese Gobierno con Unidas Podemos, y no con PP y Cs".@Pablo_Iglesias_ #11JulioESP pic.twitter.com/FjQ54N30Im — PODEMOS (@ahorapodemos) July 11, 2019

"La cosa acabará bien"

Iglesias se ha quejado también de que Sánchez haya avanzado en televisión que volverá a llamarle. "No me parece serio. En lugar de anunciar que me va a llamar, que me llame", ha dicho.

Pese a esto, la entrevista ha terminado con otro tono, sin concretar eso sí si se refiere a investidura en julio o septiembre: "La cosa acabará bien -en relación con el gobierno de coalición-. Estas cosas cuestan al principio. Creo que Pedro Sánchez no cometerá la irresponsabilidad de llevar a España a nuevas elecciones y que hará lo mismo que sus barones en la Comunidad Valenciana o Baleares".