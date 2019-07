Abascal abre la puerta en Madrid y Murcia: "Están respetando a Vox y hay posibilidad de acuerdos"

Un día después de que Vox dejase sin gobierno a la Comunidad de Madrid, el Santiago Abascal más conciliador ha salido a escena para volver a abrir la puerta tanto de la comunidad madrileña como de Murcia. Lo hizo, además, con una comparación que quiere evitar: "No queremos ser como el PNV, un partido chantajista".

"Tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo", ha afirmado, rehusando las polémicas y las referencias a las cesiones de Ciudadanos. Quiso mostrarse "respetuoso con la negociación" pero mostrándose muy positivo de cara a acuerdos: "Puedo lanzar un mensaje de optimismo porque las cosas están cambiando".

En una entrevista en Tve, el líder de Vox ha explicado que "ayer se rebajaron las posiciones", algo que, considera, tiene que ver con la oferta realizada por Vox. "Estamos en otra fase en la que se han rebajado las imposiciones. "Están respetando a vox y sus votantes y hay posibilidad de llegar a acuerdo".

Su versión más mediadora la ha justificado en que "es lo que muchas personas demandan de nosotros" y ha pedido "que se acabe el apartheid contra Vox, que lleva a la violencia hacia nuestros votantes".

Ha lamentado que hasta el momento el desarrollo no ha sido el ideal: "Se nos está metiendo prisas y presión y no son buenas". "Querían que regalásemos los votos y eso no vamos a hacerlo", ha añadido.

Se ha negado a definir su postura respecto a la fórmula planteada por Ayuso de un debate de investidura como testigo de los programas: "Queremos un compromiso y ya veremos de qué manera".

Esos acuerdos serían sin "líneas rojas" aunque esperan que Cs y PP se comprometan a no "deslizarse por las políticas de izquierda en algunas materias" como "el estatuto de autonomía, las políticas de género y las de memoria histórica".

En ese sentido, ha aseverado que no se dirige "a ninguna comunidad": "Yo me dirijo a los españoles. Hay muchos homosexuales que nos van a apoyar".