La nueva fórmula de Ayuso: ir a la investidura, leer el programa y 'que cada uno se retrate'

"Estoy buscando fórmulas". A Isabel Díaz Ayuso se le acaban las opciones para lograr acuerdos de cara a desbloquear la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid. La última pasa porque la propia investidura sea la clave: "Voy a volver a hablar con Cs y Vox para buscar el acuerdo y una solución. Podríamos exponer el programa de cada uno en el debate de investidura y que el diario de sesiones sirva de testigo”.

Esa es la vía que contempla la candidata del Partido Popular, aunque no descarta otras: "Voy a hablar con PP y Vox como he hecho todos los días, o casi todos, para buscar puntos de encuentro. No me importaría una mesa o un documento".

"Está claro que PP, Cs y Vox somos tres partidos diferentes que hay cosas que nos separan pero creo que es mucho más lo que nos une. Estamos de acuerdo en defender la unidad de España, en bajar impuestos y en muchas más cosas", ha afirmado en una entrevista en Radio Nacional de España.

Sí ha querido dejar claro que ella es la candidata elegida en un pacto entre los tres partidos: "De estas tres formaciones soy la candidata con más respaldo en las urnas".

En las conversaciones con ambos, espera ver la postura actual de cada uno: "Voy a ver en qué clave está cada partido porque esto no es fácil".

La candidata, a pesar de todo, se ha mostrado optimista: "Hemos avanzado mucho, creo que las cosas van a ir bien". Por ello, ha presumido de que "con Ciudadanos hay un texto de 155 medidas" y con Vox "hay un compromiso" porque necesitan sus votos.