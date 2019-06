La frase de Podemos que explica el veto a Cs en el Orgullo: "Nosotras somos las asociaciones"

C. Lucas

"Nosotras somos las asociaciones". Patricia Reyes, responsable LGTBI de Ciudadanos, escuchó esta frase en boca de una diputada de Podemos. Ahí reside, a ojos de los liberales, una de las claves del veto que les ha impuesto COGAM -Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid- de cara a la celebración del Orgullo: no podrán llevar carroza. El cordón se extiende también al Partido Popular.

Reyes, en conversación con este diario, acusa a PSOE y Podemos de "intentar instrumentalizar el movimiento LGTBI": "Tratan de condicionar los pactos electorales". La también diputada de Ciudadanos sacó esta conclusión cuando COGAM encabezó así su documento de requisitos: "No valerse de los votos de los partidos que defienden la ideología de extrema derecha para gobernar".

Los dirigentes naranjas arguyen que, en años anteriores, COGAM ciñó este documento a las acciones políticas directamente relacionadas con el Orgullo: "Y siempre lo firmamos. No tienen nada que achacarnos. Hemos cumplido. Trabajamos día a día para mejorar los derechos del colectivo LGTBI".

La presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, en charla con EL ESPAÑOL, relata que, finalmente, en contra de lo sucedido en ocasiones anteriores, este año no habrá "ningún político" en la cabecera, aunque reconoce el veto a las carrozas de PP y Ciudadanos. Reyes considera "una trampa" esta estrategia: "¿No habrá nadie? Claro, a expensas de actuales miembros de PSOE y Podemos que antes encabezaron estas asociaciones o jugaron un papel de activistas. Es todo muy evidente".

"Cuando Gabilondo se reunió con Vox, no dijeron ni mu"

Siempre según la versión de Reyes, el equipo de Ciudadanos pagó la "preinscripción" para la carroza del Orgullo y comenzó a tramitar las medidas de seguridad, la utilización de un camión... "Fue entonces cuando nos dijeron que o firmábamos el documento o nada".

La mandataria liberal recalca que, con este documento, COGAM "busca influir en los pactos electorales". El colectivo LGTBI castiga así el último acercamiento entre Ciudadanos y Vox, el café de este domingo entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio. "Ángel Gabilondo también se reunió con ellos y COGAM no dijo ni mu", rebate Reyes.

La presidenta de COGAM no se esconde. Aduce que aprovechan el clima para lograr sus reivindicaciones. La principal: evitar a toda costa que Abascal toque poder. "El Orgullo no es sólo una fiesta, sino una manifestación política. Intentamos hacer presión cuando más presión se puede hacer. Pusimos ese requisito porque nadie da gratis. Vox es un partido que atenta contra los derechos de los colectivos más vulnerables. A nosotros nos acusan de tener 'chiringuitos montados' y no queremos que nadie nos vuelva a meter en los armarios ni que nos traten como enfermos", afirma Carmen García de Merlo.

El colectivo dice no tener ningún inconveniente en que los políticos de Cs y PP participen en la manifestación "a nivel particular", pero no les dejará sostener la pancarta ni conducir una carroza, como sí hicieron en años anteriores.