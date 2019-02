Margarita Robles: "Ha sido una legislatura perdida porque PP y Cs han boicoteado todo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que la legislatura presente "ha sido una legislatura perdida" ya que "los dos años que han estado en el Gobierno Mariano Rajoy tanto PP como Ciudadanos lo único que hicieron fue vetar las propuestas de contenido social que hacían PSOE y también Podemos. Las ha estado boicoteando", ha asegurado.

Por ello, ha explicado que es "partidaria de vivir al día" afirmando que "queda mucho por hacer" tras lo que considera que "ha sido una legislatura difícil".

Robles, entrevistada en Radio Nacional de España, ha cargado contra los independentistas aseverando que "no tienen ningún liderazgo, están divididos entre ellos y no saben qué modelo quieren".

"Cuando veo que no gobiernan, el Parlament no se reúne, no sacan adelante ninguna ley... ¿qué problema tienen los independentistas? Si no son capaces de gestionar Cataluña", ha dicho

Robles ha querido recordar al PP,d e cara a las próximas elecciones, que pudo gobernar gracias a la abstención del PSOE. Se ha referido también a los partidos de derecha y los ataques a Pedro Sánchez: "A Casado y Rivera les estoy oyendo ese insulto permanente", ha afirmado, criticando su falta de programa: "No he oído una propuesta de contenido social".