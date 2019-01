MasterCs: Rivera busca candidatos en Navarra, Canarias, Extremadura y las dos Castillas

A cuatro meses del maratón de las elecciones autonómicas, la dirección de Ciudadanos no tiene cabezas de cartel en Navarra, Canarias, Extremadura, las dos Castillas o La Rioja. Casi la mitad de Comunidades donde habrá urnas el próximo mayo. A punto de fijar en el calendario la fecha de sus primarias, el aparato no cuenta con candidatos de su gusto en media docena de plazas.

Felisuco (Cantabria), Ignacio Aguado (Comunidad de Madrid), Toni Cantó (Valencia) y Xavier Pericay (Baleares) son la excepción que confirma la regla. Sin gruesos adversarios a día de hoy, representan el antónimo a los vacíos de los territorios mencionados, donde el casting todavía no ha fructificado. Los últimos movimientos tienen que ver con Asturias y Aragón. Allí, la Ejecutiva nacional ha fichado a dos "independientes": el exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez y el periodista Daniel Pérez Calvo. El secretario de Organización, Fran Hervías, trabaja a contrarreloj en lo que ya se ha convertido en una suerte de concurso.

Aunque Rivera promete neutralidad, también ha reiterado que exteriorizará su opinión personal acerca de los contendientes. Un apoyo clave, teniendo en cuenta que la campaña será corta y que el componente mediático será una de las bazas más potentes. El presidente liberal tampoco descarta fichajes de última hora provenientes de la sociedad civil.

En Navarra, Canarias y Castilla-La Mancha cristalizan las ausencias más reseñables. Ciudadanos no posee escaños en estos parlamentos y, a cuatro meses de su nueva oportunidad, tampoco dispone de una apuesta clara para remediarlo. El impulso de la marca nacional se ve lastrado por una construcción regional todavía pendiente.

Navarra entraña dos circunstancias que disparan directamente al anclaje de Ciudadanos. La fuerte presencia del nacionalismo -EH Bildu gobierna Pamplona y Geroa Bai, la Comunidad Foral- supondría, a priori, un caldo de cultivo familiar a una formación que encontró en esa lucha la razón de su nacimiento. Pero su posicionamiento en contra de los fueros -materia fiscal que incide directamente en el votante- ha venido arruinando su crecimiento.

Las últimas encuestas mencionan la posibilidad de que los naranjas cosechen tres parlamentarios. De momento, y según las fuentes del partido consultadas, sólo hay un nombre sobre la mesa para encabezar el proyecto de cara a mayo: Carlos Pérez Nievas, actual portavoz. Precisamente, Albert Rivera visitará Pamplona este sábado y ofrecerá un discurso enmarcado en el Campus Joven de la organización. De su intervención podrá deducirse si Pérez Nievas es o no su candidato.

En Canarias no hay siquiera nombres en la quiniela. Según ha confirmado este periódico, la diputada y portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez, se ha descartado como presidenciable. Los últimos sondeos otorgan a Ciudadanos el papel de bisagra en la confección del Ejecutivo insular. Un portavoz autorizado insiste en que el equipo allí es solvente y que no es un problema la momentánea falta de cartel.

Orlena de Miguel es la actual portavoz de los liberales en Castilla-La Mancha y también la única que se ha postulado a las primarias. No es un rostro mediático, a pesar de su paso por el Congreso en calidad de diputada durante la legislatura fugaz de 2015. Su inclusión en la Ejecutiva hace un par de años podría desbaratar las intenciones de quienes pretendan combatir al aparato. De momento, no ha recibido el respaldo público de Madrid.

Allí, el Gobierno de García-Page es posible gracias al apoyo de Podemos, a pesar de que María Dolores de Cospedal fue la candidata más votada en los últimos comicios. Las encuestas reportan entre cuatro y cinco escaños naranjas.

En Extremadura los pronósticos mencionan al coordinador regional, Cayetano Polo, y a la portavoz parlamentaria, María Victoria Domínguez, como posibles. Una vez más, dos nombres que no suscitan en Rivera el mismo entusiasmo que Cantó o Felisuco. Si la Ejecutiva no guarda un as en la manga, probablemente se incline por uno u otro.

Castilla y León arroja una de las situaciones más delicadas. Luis Fuentes, actual líder, aguarda la decisión de Rivera. Al formar parte de la dirección nacional, no dará un paso al frente sin consensuarlo con quien corresponda. Es consciente de que el nombre de Francisco Igea, diputado, ha adquirido peso gracias a su trabajo como máximo responsable de Sanidad en el partido. Si no se cruza un independiente -como ha ocurrido en Asturias o Aragón-, uno de los dos encabezará el proyecto de mayo.

Murcia alojará las primarias más disputadas -ya hay hasta cuatro contendientes- y La Rioja se dirimirá entre Diego Ubis -último cabeza de lista y portavoz parlamentario- y Pablo Baena -portavoz autonómico-.