El vídeo viral de Arrimadas que ridiculiza a Torra como abogado: "¿Dónde se sacó Derecho usted?"

Hubo un momento en el que Inés Arrimadas no pudo contener la risa. Transcurría el último pleno del Parlament y, de repente, Quim Torra, desde la tribuna, aseguró: "Un tribunal alemán juzgó a Puigdemont y decidió que no había ni rebelión ni sedición".

En su réplica, la líder de Ciudadanos se llevó las manos a la cabeza. Literalmente. "¿Dice que Puigdemont fue juzgado en Alemania? ¡Y lo reafirma con la cabeza!", exclamó ante la insistencia de Torra. "Me han dicho que usted es licenciado en Derecho. Madre mía, madre mía...".

Esta escena se ha viralizado en distintas redes sociales, principalmente en Twitter y grupos de WhatsApp. Arrimadas, en ese momento, pidió a una consejera del Govern que explicara al presidente de la Generalitat que Puigdemont nunca fue juzgado. "El tribunal resolvió una orden de extradición. No fue juzgado. Pero, ¿en qué mundo vive usted? ¿Dónde se sacó Derecho usted?", le recriminó desde el atrio.

Arrimadas ridiculiza a Quim Torra en el Parlament de Cataluña

Torra, en un mensaje que no captaron las cámaras, respondía, reía y afirmaba con la cabeza. "¿Con ese nivel gestiona Cataluña?", insistió Arrimadas. La intervención previa del presidente catalán fue ovacionada por los suyos, que no se percataron del error o no les importó.

"¿Con ese nivel gestiona Cataluña? Señor Torra, la República no existe y Puigdemont no fue juzgado en Alemania", zanjó Arrimadas. Como trató de explicarle la líder de Ciudadanos al máximo mandatario separatista, el hombre que le precedió en el cargo nunca ha sido juzgado por un tribunal en relación a los cargos que se le imputan.