Echenique pide "pasar página" y que la "traición" de Errejón no favorezca "el avance de la ultraderecha"

Este sábado se celebra la primera reunión del Comité de Campaña de Podemos en medio de un ambiente enrarecido por la salida explosiva de Íñigo Errejón, quien este jueves anunció que se presentará finalmente bajo la marca de Más Madrid, junto a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y no como Podemos. Aunque defiende que él sigue siendo el candidato, la dirección del partido le da por "autoexpulsado".

En ese contexto, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que espera que la reunión con todos los candidatos y líderes autonómicos sirva para "pasar página" a lo que el partido ha calificado de "traición" y para centrarse en ganar las elecciones de mayo, tras la crisis abierta por el ex número dos del partido.

"Han sido dos días muy tristes pero espero que hoy podamos pasar página y mirar al futuro, que empieza por la campaña de mayo de este año para ganar en la mayoría de Comunidades y Ayuntamientos", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación antes de que comenzara el que es el primero encuentro del Comité de Campaña, al que no asistirá Errejón al no ser reconocido ya por Podemos como su candidato.

Pablo Echenique pide "pasar página" tras la "traición" de Errejón.

Echenique ha tratado de recolocar el mensaje en os contenidos y las reivindicaciones tradicionales de Podemos: "Nuestro espacio político trabaja para mejorar las condiciones de vida materiales de la gente; ser patriota es cuidar a la gente que vive y trabaja en España; es subir el SMI a 900 euros, proteger a las familias que tienen un dependiente a su cargo, o regular las subidas abusivas de los precios de los alquileres de vivienda".

Precisamente, algunos de los logros del acuerdo de Presupuestos Generales del Estado alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez y algunos de los "incumplimientos" de los que el partido morado acusa al Ejecutivo en el proyecto presentado en el Congreso.

En este sentido, Echenique ha asegurado que es "vital" tener buenos resultados en mayo, y ha asegurado que espera que el desafío de Errejón y el golpe que ha supuesto para Podemos no les afecte en mayo, sobre todo con el riesgo que existe, a su juicio, de que avance la extrema derecha.

"Espero que no, confío en que la gente de nuestro país es inteligente, si no yo no estaría en política, si yo pensara que no se percibe la realidad. Yo creo que la realidad tiene mucho que ver con el acuerdo de Presupuestos, la subida del salario mínimo, y yo creo que la gente eso lo ve y por eso valorará cada formación política, no en función de los discursos, no en función de las personas sino del proyecto político y de lo que hacemos", ha remachado.