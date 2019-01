Casado: "Lo que plantea Vox es lo que ha hecho el PP siempre y tenemos en nuestro programa"

Pablo Casado ha querido este lunes difuminar el límite que separa al Partido Popular de Vox, afirmando que sus políticas no son tan dferentes, tratando de explciar posibles pactos con ellos y atraer a sus votantes. "Lo que plantea Vox es lo que ha hecho el PP siempre y tenemos en nuestro programa electoral". ha asegurado.

El líder del PP ha defendido de esta manera el pacto en Andalucía con la formación de Santiago Abascal, en la que afirma que su partido no ha cedido en nada: "Lo hemos defendido en otras partes de España". Ha advertido, eso sí de que "hay que ver si entre tres" pueden "gobernar mejor".

"Tanto Abascal como Rivera han militado en el PP. Yo no insulto a mis exvotantes, los quiero recuperar", ha señalado Casado entrevistado en Cope, optando por anexionar a los votantes de sus rivales en la derecha.

Él ha colocado a su partido más en el centro:"Somos el partido que estamos en la centralidad. Podemos pactar a izquierda y derecha sin renunciar a nuestros principios".

Cree que lo que ofrecen sus competidores no mejora lo que tienen ellos como partido más tradicional, insistiendo en su idea de que el bipartidismo es beneficioso: "No van a e encontrar al PP fuera del PP, seguimos siendo el mayor partido de España", ha afirmado.

"Van a tener muy difícil explicar por qué no pactan y entregan ese gobierno a la izquierda", ha dicho en referencia a que Ciudadanos y Vox no se pongan de acuerdo tras futuros resultados electorales. Ha insistido en que el pacto en Andalucía es "reeditable". Sería así "siempre que los españoles" les "den sus votos".

De hecho, ha querido lanzar un reto a su electorado: que nos digan una medida que no les guste de nuestro acuerdo con Vox".

Presupuestos de ruptura

Casado, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 es "ruina pura" para España y ha recalcado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "vendiendo España por un puñado de días más en La Moncloa". "Ellos ya no ocultan que están siendo rehenes de los independentistas de Cataluña, es decir, que el plato de lentejas de seguir en la Moncloa les vale con romper España", ha enfatizado.

Ha criticado el cuadro presupuestario que recogen las cuentas públicas para 2019 que llegarán este lunes al Congreso, en especial que dedique 6.000 millones más en impuestos y gasto público que, a su juicio, era "innecesario". "Creo que es letal para la economía española y creo que el pago de su alquiler en la Moncloa a sus socios populistas nos está saliendo demasiado caro", ha resaltado.

Las "mentiras" de Sánchez

En este sentido, Casado ha recalcado que la "primera mentira" de Sánchez es que no ha dado la voz a los españoles y quiere seguir hasta 2020. Y la "segunda mentira" es que prometió que "nunca aceptaría los votos de los que querían romper España" y finalmente llegó a la Moncloa gracias a ellos.

"Tenemos en la Moncloa un presidente del Gobierno que ha llegado mintiendo y que, además, en un acto público este fin de semana se regodea en la mentira", ha enfatizado, en alusión al mitin de Sánchez en Barcelona organizado por el PSC en el que dijo que Casado y Rivera pueden esperar "sentados" porque los socialistas van a gobernar hasta 2020.

Ante el aumento de la inversión para Cataluña en los PGE, Casado ha señalado que "esos 1,700 millones de euros anunciados" y la espera de ver cómo "se cristaliza el resto, claramente es una contrapartida". "Pero es que ya no lo oculta (Sánchez)", ha enfatizado, para criticar que el presidente del Gobierno siga la senda de su predecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando aceptó aprobar el Estatuto catalán que viniera del Parlament.

El Gobierno, "rehén del independentismo"

"Ellos ya no ocultan que están siendo rehenes de los independentistas de Cataluña, es decir, que el plato de lentejas de seguir en la Moncloa les vale con romper España. Dirán que esto suena muy tremendista y que crispo y no soy tan simpático como él. Pero esto no es simpatía, esto es defender a España y hay un Gobierno que está vendiendo España por un puñado de días más en la Moncloa", ha proclamado.

En este sentido, el presidente del PP ha afirmado que Sánchez "prefiere darles lo que piden", a pesar de que estos Presupuestos, ha dicho, son "la ruina pura". De hecho, ha destacado que Podemos ha puesto encima de la mesa para apoyar al Ejecutivo "planes de vivienda intervencionistas y ruinosos".