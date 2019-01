Albert Rivera: "Habrá una Consejería de Familias en Andalucía"

Tras la polémica de la última semana con Vox, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este lunes que Andalucía tendrá una "Consejería de Famílias, en plural, porque hay muchos tipos de familias en España". "Hay familias tradicionales, monoparentales, con padres y madres del mismo sexo... Habrá una consejería de familias porque no queremos volver al siglo XX y estos días estoy escuchando discursos muy antiguos", ha señalado Rivera.

El líder de Cs ha recalcado que le hubiese gustado que "el PSOE permitiera la investidura aunque fuese con su abstención, pero desafortunadamente Sánchez no lo permitió". Rivera ha señalado que "esa hubiese sido la actitud responsable", para permitir una mayoría de cambio constitucionalista", criticando la estrategia de "criminalización de Sánchez". "Estamos en un mapa político muy distinto, en el que hay que llegar a acuerdos. Yo no estoy de acuerdo con las proposiciones de Vox. Con el PP, pues hemos conseguido encontrar a 90 puntos en común para gobernar en Andalucía, que ya no es poco".

Sobre las palabras de Sánchez, que, ha tildado a la coalición de Andalucía de "los voxsonaros de la política española", Rivera ha considerado que el presidente del Gobierno "se equivoca, criminalizando a los votantes de los demás partidos y entrando en el lenguaje del guerracivilismo".

"Yo siempre he pensado que, ante el populismo, ante los nacionalismos, lo que tenemos que hacer es combatirlos públicamente con ideas, porque cuánto más se criminaliza, más fuerte se hace. Casado y el PP están empeñados en copiar a Vox. Sánchez y el PSOE, en copiar a Podemos. Y el centro lo ocupa Ciudadanos", ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

"Estos presupuestos son malos para España"

Sobre los presupuestos, que Sánchez intentará aprobar este lunes en el Congreso, Rivera ha sido tajante, considerando que "los presupuestos de Sánchez son malos para España, pero a él le vale todo para seguir en La Moncloa", así que no se atreve a decir qué haría el presidente si no consigue aprobación.

"Sería una barbaridad prorrogar los presupuestos pero Sánchez es capaz de cualquier cosa para seguir en la silla. Íbamos por un camino razonable pero Sánchez, negociando los presupuestos con Podemos, ha condenado España a unos malos presupuestos. La economía no puede estar en la mano de Podemos", ha afirmado.